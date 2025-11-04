ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் நாள்: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 4ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
- மேஷம்: உணர்ச்சிவசப்படுவதால் செய்யும் செயல்களில் தடைகள் ஏற்படும். தோல்விகளால் சோர்வு அடைவீர்கள். கிடைத்ததை வைத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
- ரிஷபம்: புதுமையான முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பிற்பகலில் உயரதிகாரிகளிடம் பணிந்து செல்ல நேரிடலாம். ஆகையால், எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நன்மை பயக்கும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் பலவீனங்கள் அனைத்தும் உங்கள் பலமாக மாறக்கூடும்.
- மிதுனம்: நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுப்பதற்கு முன்பு ஆழ்ந்து சிந்தித்து, அதிலுள்ள நன்மை தீமைகளை மனதில் கொண்டு செயல்படுவது நல்லது. இன்று சாதாரண விஷயங்களுக்குக் கூட கவலை கொள்வீர்கள். மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதை தவிர்த்துவிட்டு உங்கள் நலன்மீது அக்கறை கொள்ளவும்.
- கடகம்: உங்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாக அமையும். உங்களின் பணிகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் செலவிடுவதன் மூலம் உங்கள் மனதின் பாரம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
- சிம்மம்: நீங்கள் கவனமாகவும் பாதுகாப்பான சூழலிலும் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்களின் ஆசைகள் நிறைவேற ஏற்ற நாளாக அமையலாம். உங்கள் வேலையில் உறுதியாகவும், குறிக்கோளுடனும் இருப்பீர்கள். குடும்பம் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு ஒதுக்க எண்ணுவீர்கள்.
- கன்னி: வேலைகளை மகிழ்ச்சியாகவும், திறமையாகவும், விரைவாகவும் செய்து முடிப்பீர்கள். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கான வழியை கண்டறிவீர்கள்.
- துலாம்: உங்கள் சாதனைகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வேலையில் ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்ற எண்ணுவீர்கள். இதனால் ஒற்றுமை பலம் என்பதை நிரூபிப்பீர்கள். நீங்கள் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
- விருச்சிகம்: தனித்தன்மை வாய்ந்த பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் திறமையால் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும். இதனால் மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் வேண்டியதை அடைவதற்கு அதிக முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- தனுசு: சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பண விஷயத்தில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். வேலையில் சிறந்து விளங்குவதுடன் உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். புத்துணர்ச்சியாகவும், சந்தோஷமான நாளாகவும் அமையப் பெறலாம்.
- மகரம்: வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதினால் கணவன் மனைவிக்கிடையே கசப்புத் தன்மை அதிகரிக்கும். இருப்பினும் மனைவியை வெளியே அழைத்து செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். பணியிடத்தில் பாராட்டைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
- கும்பம்: பழைய நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சுத்திறனால் அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இது சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.
- மீனம்: சுறுசுறுப்புடனும், உற்சாகத்துடனும் இருப்பது போல் உணர்வீர்கள். உங்கள் பிரச்சினைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வினை கண்டறிந்து அதை செயல்படுத்துவீர்கள். புதிதாக செய்யும் செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை.