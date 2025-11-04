ETV Bharat / spiritual

ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் நாள்: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?

நவம்பர் 4ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Published : November 4, 2025 at 7:11 AM IST

  1. மேஷம்: உணர்ச்சிவசப்படுவதால் செய்யும் செயல்களில் தடைகள் ஏற்படும். தோல்விகளால் சோர்வு அடைவீர்கள். கிடைத்ததை வைத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
  2. ரிஷபம்: புதுமையான முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பிற்பகலில் உயரதிகாரிகளிடம் பணிந்து செல்ல நேரிடலாம். ஆகையால், எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நன்மை பயக்கும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் பலவீனங்கள் அனைத்தும் உங்கள் பலமாக மாறக்கூடும்.
  3. மிதுனம்: நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுப்பதற்கு முன்பு ஆழ்ந்து சிந்தித்து, அதிலுள்ள நன்மை தீமைகளை மனதில் கொண்டு செயல்படுவது நல்லது. இன்று சாதாரண விஷயங்களுக்குக் கூட கவலை கொள்வீர்கள். மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதை தவிர்த்துவிட்டு உங்கள் நலன்மீது அக்கறை கொள்ளவும்.
  4. கடகம்: உங்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாக அமையும். உங்களின் பணிகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் செலவிடுவதன் மூலம் உங்கள் மனதின் பாரம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.
  5. சிம்மம்: நீங்கள் கவனமாகவும் பாதுகாப்பான சூழலிலும் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்களின் ஆசைகள் நிறைவேற ஏற்ற நாளாக அமையலாம். உங்கள் வேலையில் உறுதியாகவும், குறிக்கோளுடனும் இருப்பீர்கள். குடும்பம் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு ஒதுக்க எண்ணுவீர்கள்.
  6. கன்னி: வேலைகளை மகிழ்ச்சியாகவும், திறமையாகவும், விரைவாகவும் செய்து முடிப்பீர்கள். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கான வழியை கண்டறிவீர்கள்.
  7. துலாம்: உங்கள் சாதனைகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வேலையில் ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்ற எண்ணுவீர்கள். இதனால் ஒற்றுமை பலம் என்பதை நிரூபிப்பீர்கள். நீங்கள் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
  8. விருச்சிகம்: தனித்தன்மை வாய்ந்த பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் திறமையால் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும். இதனால் மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் வேண்டியதை அடைவதற்கு அதிக முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
  9. தனுசு: சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பண விஷயத்தில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். வேலையில் சிறந்து விளங்குவதுடன் உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். புத்துணர்ச்சியாகவும், சந்தோஷமான நாளாகவும் அமையப் பெறலாம்.
  10. மகரம்: வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதினால் கணவன் மனைவிக்கிடையே கசப்புத் தன்மை அதிகரிக்கும். இருப்பினும் மனைவியை வெளியே அழைத்து செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். பணியிடத்தில் பாராட்டைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
  11. கும்பம்: பழைய நண்பர்களுடன் சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சுத்திறனால் அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இது சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.
  12. மீனம்: சுறுசுறுப்புடனும், உற்சாகத்துடனும் இருப்பது போல் உணர்வீர்கள். உங்கள் பிரச்சினைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வினை கண்டறிந்து அதை செயல்படுத்துவீர்கள். புதிதாக செய்யும் செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை.

RASIPALAN
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன்
NOV 4 RASIPALAN
