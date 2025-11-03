பணியிடத்தில் பாராட்டு பெறும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!

ETV Bharat / spiritual

மேஷம்: இசை, நடனம் அல்லது நீண்ட காலமாக நீங்கள் ஆர்வம் கொண்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த நாள் ஒரு சிறப்பான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் முயற்சிக்கும் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும்.

ரிஷபம்: நெருக்கமானவர்கள் எதிர்பார்க்கும் ஆதரவை கொடுக்கவில்லை என நீங்கள் நினைக்கலாம். நிதர்சனத்தை புரிந்து கொள்ளவும். உணர்ச்சிவசப்படாமல் இருப்பது நல்லது. எதையும் புன்னகையுடன் எதிர்கொள்வது அவசியம்.

மிதுனம்: பயனுள்ள நாளாக அமையும். பணி உயர்வு கிடைக்கும். கூடுதல் பொறுப்புகளை சரியாக கையாள்வது அவசியம். கிடைக்கும் வெற்றி மற்றும் பாராட்டுகளை தலையில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டாம்.

கடகம்: உங்களின் மன ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். எழுத்தாளர்களுக்கும், கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் இன்று உகந்த நாளாக அமையும்.

சிம்மம்: செலவுகளை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். தேவையற்றப் பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில் நெருக்கடிகளை சந்திக்க நேரிடலாம். பண வரவு இருக்காது.

கன்னி: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியை தருவார்கள். வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு உகந்த நாளாக இருக்கும். உங்களின் கடந்த கால தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு, மீண்டும் அந்த தவறை செய்யாமல் இருத்தல் நன்மை தரும்.

துலாம்: உங்களின் கடந்த கால அனுபவத்தைக் கொண்டு புத்திசாலித்தனமான எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மீது ஆசை கொள்ளலாம். சிறு சிக்கல்களால் உங்களுக்கு கவலை ஏற்படலாம்.

விருச்சிகம்: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கங்களைப் பின்பற்றுவது நல்லது. உடற்பயிற்சி செய்யவும். ஒழுங்கற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை, பல பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

தனுசு: இன்று பணிச்சுமை கூடும். இருப்பினும், அதனை சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு நேர்மறையாக பணியாற்றி உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டு பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் பட்டியல் நீளும் வாய்ப்புள்ளது.

மகரம்: கையில் ஒரு கப் காபியுடன் ஓய்வாக இருக்க விரும்புவீர்கள். அப்போது, உங்கள் பழைய நினைவுகளை புரட்டிப் பார்த்து பொன்னான தருணங்களை அசைபோட்டு மகிழ்வீர்கள். உங்களுடைய மனதிற்கு நெருக்கமாக இருந்தவருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.

கும்பம்: வாழ்க்கையில் பகுத்தறிவுடன் செயல்பட வேண்டிய விஷயங்களில் உணர்வுபூர்வமாக முடிவெடுப்பது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இதை உணர்ந்து அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்கவும்.

மீனம்: இன்றைய நாள் முழுவதும் காதல் துணையோடு பிஸியாக இருப்பீர்கள். காதல் துணை இல்லாதவர்கள், தனக்கு பொருத்தமான துணையை கண்டுபிடிப்பதிலும், திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவில் ஒரு புதிய நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் செயல்படுவார்கள்.

