’எதையும் பிளான் பண்ணி’ ஜெயிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்!
நவம்பர் 12ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 12, 2025 at 6:58 AM IST
மேஷம்: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது நன்மை தரும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக சந்திக்காமல் இருந்த நண்பர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக எதிர் பாலினத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று நீங்கள் காதல் வயப்பட்டு உள்ளதை உணர்வீர்கள். விரைவில் உங்களுக்கு திருமண உறவு கைகூடும்.
மிதுனம்: குடும்பத்தினர் உங்களிடம் பலவகையான கோரிக்கைகளை வைக்கக்கூடும். அவை அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதில் உங்களுக்கு சிரமம் இருக்கும். ஆனால், அவர்களைத் திருப்திப்படுத்த, நீங்கள் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள்.
கடகம்: மாற்றம் ஏற்படப் போவதை அறிந்து, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நடந்து கொண்டால், உங்கள் பணி எளிதாக முடியும். மகிழ்ச்சியும் பொழுது போக்கும் இருக்கும். சமூகத் துறை தொடர்பான வர்த்தகத்தில், வெற்றி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: அனைவரும் உங்களை பாராட்டுவார்கள். ஆனால் நீங்கள் திருப்தி அடைய மாட்டீர்கள். சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்காமல், அது குறித்து கவலை கொள்வீர்கள். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக, நீங்கள் உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப விவகாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் எண்ணத்தை உங்கள் குடும்பத்தினர் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தக விஷயங்கள் சாதகமாக அமையும். மாலையில் சிறிது ஓய்வாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்று உங்களது மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. அதனால் அதனை எதிர்கொள்ள, மனதை தயார்படுத்திக் கொள்ளவும்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் காதல் கொண்டவரிடம் அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்த ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில், திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு: எந்த விஷயத்தை எடுத்து கொண்டாலும், உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். தலைமைப் பண்புடன், உங்களின் கீழ் பணி புரிபவர்கள், ஆலோசனைக்காக உங்களை அணுகினால், அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள். அவர்களை ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள்.
மகரம்: வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்காக பிறந்த பிறவியைப் போல் உணர்வீர்கள். நீங்கள் இன்று எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும். ஆனால், நாளை உங்களுக்கு அவ்வளவு சாதகமாக இருக்காது என்பதால், இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
கும்பம்: உங்களது உறுதியான நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் கனகச்சிதமாக பிளான் செய்து, நடத்தி காட்டுவீர்கள். சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், நீங்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: உங்களது புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படும். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். விதியின்படி நடக்கட்டும் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் பொறுப்புகளை விட்டு விலக வேண்டாம்.