ETV Bharat / spiritual

’எதையும் பிளான் பண்ணி’ ஜெயிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்!

நவம்பர் 12ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 6:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது நன்மை தரும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக சந்திக்காமல் இருந்த நண்பர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக எதிர் பாலினத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று நீங்கள் காதல் வயப்பட்டு உள்ளதை உணர்வீர்கள். விரைவில் உங்களுக்கு திருமண உறவு கைகூடும்.

மிதுனம்: குடும்பத்தினர் உங்களிடம் பலவகையான கோரிக்கைகளை வைக்கக்கூடும். அவை அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதில் உங்களுக்கு சிரமம் இருக்கும். ஆனால், அவர்களைத் திருப்திப்படுத்த, நீங்கள் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள்.

கடகம்: மாற்றம் ஏற்படப் போவதை அறிந்து, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நடந்து கொண்டால், உங்கள் பணி எளிதாக முடியும். மகிழ்ச்சியும் பொழுது போக்கும் இருக்கும். சமூகத் துறை தொடர்பான வர்த்தகத்தில், வெற்றி கிடைக்கும்.

சிம்மம்: அனைவரும் உங்களை பாராட்டுவார்கள். ஆனால் நீங்கள் திருப்தி அடைய மாட்டீர்கள். சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்காமல், அது குறித்து கவலை கொள்வீர்கள். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக, நீங்கள் உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.

கன்னி: குடும்ப விவகாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் எண்ணத்தை உங்கள் குடும்பத்தினர் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தக விஷயங்கள் சாதகமாக அமையும். மாலையில் சிறிது ஓய்வாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

துலாம்: இன்று உங்களது மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும். இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. அதனால் அதனை எதிர்கொள்ள, மனதை தயார்படுத்திக் கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: நீங்கள் காதல் கொண்டவரிடம் அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்த ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில், திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.

தனுசு: எந்த விஷயத்தை எடுத்து கொண்டாலும், உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். தலைமைப் பண்புடன், உங்களின் கீழ் பணி புரிபவர்கள், ஆலோசனைக்காக உங்களை அணுகினால், அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள். அவர்களை ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள்.

மகரம்: வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்காக பிறந்த பிறவியைப் போல் உணர்வீர்கள். நீங்கள் இன்று எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும். ஆனால், நாளை உங்களுக்கு அவ்வளவு சாதகமாக இருக்காது என்பதால், இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

கும்பம்: உங்களது உறுதியான நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் கனகச்சிதமாக பிளான் செய்து, நடத்தி காட்டுவீர்கள். சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், நீங்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.

மீனம்: உங்களது புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படும். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். விதியின்படி நடக்கட்டும் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் பொறுப்புகளை விட்டு விலக வேண்டாம்.

TAGGED:

ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன்
TODAY RASIPALAN
RASIPALAN IN TAMIL
TODAY RASIPALAN TAMIL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.