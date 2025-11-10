இன்று அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டும் ராசிக்காரர் யார் தெரியுமா? உங்க ராசிக்கு எப்படி!
நவம்பர் 10 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கான நேரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கக்கூடும். எனினும், மாலையில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை சந்தோஷமாக கழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை புதிய வர்த்தக திட்டங்கள் தொடர்பாக, உறுதியான முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், அதற்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகக்கூடும். அதனால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை போக்க விருந்திற்கு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: உங்களது கோப உணர்வு மற்றும் விரோதப் போக்கின் காரணமாக பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். இருந்தாலும் நீங்கள் செய்த தவறுகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். பணியிடத்தில் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது.
கடகம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை சரியான அணுகுமுறையின் காரணமாக நீங்கள் மேற்கொண்ட அனைத்து செயல்களுக்கும் சிறந்த பலன் கிடைக்கும். நாளின் முடிவில் உங்கள் திறனையும், ஆளுமைப் பண்பையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களின் மதிப்பையும், முக்கியத்துவத்தையும் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். உங்களுக்கு இருக்கும் அதிக பொறுப்புகளின் காரணமாக மற்றவர்கள் மீது சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று உங்கள் கலைத்திறன் வெளிப்படும். நீண்ட வருடங்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த உங்களது தனிப்பட்ட உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நாளின் முடிவில் புதிய கலைப்பொருட்களை கொண்டு உங்கள் வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். இன்று மாலை உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுக்காக பொருட்களை வாங்க பணத்தைச் செலவழிப்பீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்களை மேம்படுத்திக்கொள்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் அதிக செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். நாளின் முடிவில் பணியிடத்திலும் குடும்பத்தினருடனும் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதா? அல்லது வேலையில் ஈடுபடுவதா? என்ற குழப்பம் இருக்கும். இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து நடுநிலையுடன் செயல்படவும். சாதிக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையின் காரணமாக உலகிற்கு உங்களை எடுத்துரைப்பீர்கள்.
மகரம்: இந்த உலகத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவைவிட நமக்கு ஆறுதலான விஷயம் எதுவும் இல்லை. இந்த ஆதரவு இன்று உங்களுக்கு அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக வீட்டை அலங்கரிக்கும் விஷயங்களில் அனைவரும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். அவர்களது ஆதரவுடன் நீங்கள் இந்த உலகையே வெல்லலாம்.
கும்பம்: புகழும், அதிர்ஷ்டமும் உங்களைத் தேடி வரும். அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகளுடன் ஊக்கமும் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தி அடைவார்கள். நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
மீனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை உங்களுக்கும் நல்ல நாளாக இருக்கும். சந்தோஷமான செய்தியின் காரணமாக குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். மதிய நேரத்தில் முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகள் முடிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது. வர்த்தக நடவடிக்கை தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.