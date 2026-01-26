ஆளுமைப் பண்புடன் இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
ஜனவரி 26ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : January 26, 2026 at 7:08 AM IST
மேஷம்: பழைய நினைவுகள் உங்களை இன்று சூழ்ந்து கொள்ளலாம். மிக அமைதியாக இருப்பீர்கள். செலவுகளை சிறிது கட்டுப்படுத்துவீர்கள். எதிர்காலத்துக்கான சேமிப்பின் அவசியத்தை உணர்வீர்கள்.
ரிஷபம்: சிறிது கடுமையாகவும், ஆளுமையுடனும் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள். இருப்பினும், இதை உறுதி செய்து கொள்ளவும். அதோடு, நீங்கள் சந்திக்கும் மக்களிடம் இணக்கமாக நடந்து கொள்ளவும். பெரிய முடிவுகள் எதையும் இன்று எடுக்க வேண்டாம்.
மிதுனம்: உங்களது கோபமான மன நிலையின் காரணமாக, மற்றவர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படக்கூடும். விரோதம் காரணமாக, உங்களது புகழுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். எனினும் நீங்கள் அவர்களை வென்று விடுவீர்கள். உங்களது அறிவுத் திறன் காரணமாக அவர்கள் உங்களுடன் மோதுவதை நிறுத்திவிடுவார்கள்.
கடகம்: இன்று புதிய பொறுப்புகள் வரும். இதில் மூழ்குவதால் நீங்கள் இன்று சோர்வாக இருப்பதை உணர்வீர்கள். இதில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தை உணர்வீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று, புதிதாக எதையாவது முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களிடம் இருக்கும். இன்று முழுவதும் நீங்கள் புத்துணர்ச்சியாக உணர்வீர்கள். உங்களது ஆற்றல் மற்றும் ஆர்வத்தின் காரணமாக, வெற்றி கிட்டும்.
கன்னி: இன்று, செலவுகள் கட்டுப்படுத்த முடியாத வகையில் அதிகரிக்கக்கூடும். அதிக பண விரயம் ஏற்படலாம். எனினும், விஷயங்கள் சாதகமாக நடக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு மேம்படுவீர்கள்.
துலாம்: உங்களது ஆளுமைப் பண்பை மேம்படுத்திக்கொண்டு, பணியில் உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பதற்கான சரியான நேரம் இதுவாகும். இன்று, நீங்கள் புதிய ஆடைகளை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று நீங்கள், உங்கள் கனவு உலகில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று, அனைத்து வகையிலும், உங்களுக்கு ஒரு கசப்பான உணர்வை தரும் நாளாக இருக்கும். நீங்கள் பெரும் முயற்சி எடுத்தாலும் கூட, இதனைத் தவிர்ப்பது சிறிது கடினம்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் முழுமையான மன எழுச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள். நீங்கள் விரும்பும் ஒன்றை அடைவீர்கள். ஏதேனும் நிகழ்ச்சிகளில் மைய நாயகனாக உங்களை ஆக்கினால் ஆச்சரியப்படாதீர்கள்.
மகரம்: நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய பணிகள் மற்றும் திட்டங்கள் அதிகம் இருக்கும். வேலைகளை எவ்வளவு பெரிய விரைவாக முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக நிறைவு செய்வீர்கள். நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப சுதந்திரமாக செயல்படுவீர்கள்.
கும்பம்: விஷயங்கள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்தாலும், நீங்கள் சோர்வடையாமல் நம்பிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். நிதானமாக முன்னேறுவது வெற்றியைத் தரும் என்பதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகம் இருக்கும். உங்க கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு முன்னேறும் திறன் உங்களுக்கு உள்ளது.
மீனம்: வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடும். அதனால் பண விஷயத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியமாகும். புதிய பணி அல்லது புதிய ஒப்பந்தம் அல்லது புதிய திட்டங்களை தொடங்குவதற்கு இது உகந்த நாள் அல்ல.