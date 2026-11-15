அதிர்ஷ்டமும், அதிசயமும் கொட்டப்போகுது - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 15, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: நமக்கு நெருக்குதல் இருப்பது சில சமயங்களில், நமது முழு திறமையை வெளிக்கொண்டு வர உதவியாக இருக்கும். சக பணியாளர்களை விட வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும், எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது. பொறுமையாக இருக்கவும், உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்கக் கூடாது.
ரிஷபம்: இன்று நண்பர்களுடன், உங்களது வெற்றிவிழாவை கொண்டாடுவீர்கள். வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் உங்களது முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று குடும்பத்தினருடன் உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்களது நிதிநிலை குறித்து தெரிவிக்க இது சரியான நேரம். இதனால் உங்களது மன பாரம் குறையும். வாழ்க்கைத் துணையின் மூலம் அதிர்ஷ்டம் வந்து சேரும்.
கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்கள், உங்கள் மனப்பான்மையை கண்டு பெருமை கொள்வார்கள். அவர்களுடன் நேரத்தை கழித்து, அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். நண்பர்களுடன் கொண்டுள்ள நெருக்கமான உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும்.
சிம்மம்: வானிலை மாற்றம் போல உங்கள் மனநிலையும் சிலசமயம் மகிழ்ச்சியாகவும், சில சமயங்களில் சோகமாகவும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். எனினும் அமைதியும், நிம்மதியும் ஏற்படும்.
கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. இன்று அமைதியும், வளமும் ஏற்படும். வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழித்து, புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாள். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டுமென்று நினைக்கும் போது, இது மன வருத்தத்தைத் தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால், உங்கள் காதல் துணையின் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: மனதிலிருந்து எதிர்மறையான எண்ணங்களை நீக்கவும். திறமையாக பணியாற்றி, சிறந்த முறையில் உங்களது பங்கீட்டை வழங்குவீர்கள்.
தனுசு: பொதுவாக நீங்கள் சுறுசுறுப்பான மனிதர். ஆனால் இன்று சோர்வாகவும், சோம்பலாகவும் உணர்வீர்கள். சமீபத்தில் வேலைப்பளு அதிகம் இருந்ததன் காரணமாக, இந்த சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். வேலையையும், பொறுப்பையும் பிறருக்கு பங்கிட்டு வழங்க முயற்சி செய்யவும்.
மகரம்: இன்று எப்படியாவது குறிக்கோளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் நோக்கமும் சரியாகவே இருக்கும். உறுதிப்பாடு காரணமாக, முடிவுகளை திறமையாக எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று அதிசயங்கள் உண்டாக்கும். பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். உண்மையில், உங்கள் அனைத்து வாதங்களும் மிகவும் இணக்கமானதாக இருக்கும். மக்கள் உங்களுடன் ஒத்துப்போகாமல் இருக்கும் போது, அவர்களை நிர்ப்பந்திக்காமல் இருப்பது தான் உங்கள் உத்தியாகும்.
மீனம்: உன் அயலானை நேசியுங்கள் என்பதை கடைபிடிப்பீர்கள். ஆன்மீக புத்தகங்களை படித்ததன் மூலம், இந்த முடிவுக்கு வந்துள்ளீர்கள். ஆன்மீக விஷயங்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.