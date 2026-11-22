இன்று பொன்னான நாளாக அமைய வாய்ப்புள்ளது - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 22, 2026 at 7:04 AM IST
மேஷம்: இன்று, உங்களை கவலைகள் சூழ வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடம் இருப்பதை வைத்து சந்தோஷமாக வாழ்தல் நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாக அமைவதுடன், திருவிழாக்கள் போன்ற நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க நேரிடலாம். உங்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் நம்பிக்கையால் உற்சாகம் பெற வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: வேலைகளில் இலக்குகளை அடைவதிலும், வாழ்க்கைத்துணையின் எதிர்பார்ப்புகளை சமாளிப்பதிலும் சிரமம் ஏற்படலாம். இருப்பினும், வேலைக்கும், குடும்பத்திற்கும் இடையே சரியான நேரத்தை ஒதுக்குவதன் மூலம் பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
கடகம்: பொறுப்புகள்,வேலைச் சுமைகள் இருந்தபோதிலும், வீட்டிற்காக நாள் முழுவதையும் செலவிட வாய்ப்புள்ளது. மாலை நேரத்தில் குடும்பத்தினரிடம் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
சிம்மம்: மற்றவர்களுக்கு உதவும் எண்ணம் இருந்தாலும், அதில் வெற்றி அடைவது கடினம். நாளின் பிற்பகுதியில் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு தெளிவு பிறக்கும். பலனை அடையக் கடினமாக முயற்சித்தல் அவசியம்.
கன்னி: உங்களின் தைரியமான இயல்புத்தன்மை மற்றவர்களை கவரக் கூடியதாக அமையும். எனினும், சில இடர்ப்பாடுகள் இருப்பதால் கவனமாக இருக்கவும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.
துலாம்: உங்களின் அன்புக்குரியவர்களிடம் காதலை வெளிப்படுத்த விரும்புவீர்கள். எதிர்கால வாழ்க்கைக்காக உங்களின் தோற்றத்தை மேம்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். உங்களை நேசிப்பவர்களிடம் கடந்த கால மகிழ்ச்சியான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: கணவன் மனைவிக்கு இடையே மன ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். வேலையில் உங்கள் திறமையினால் அனைவரின் கவனத்தை ஈர்க்க வாய்ப்புள்ளது. அனைத்து செயல்களிலும் வெற்றி அடைய நன்னாளாக அமையும்.
தனுசு: இன்று வணிக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் நிதி விஷயங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும். வெற்றியைக் கொண்டாடும் நாளாக இன்று அமையப் பெறலாம்.
மகரம்: குடும்ப வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள அதிகம் உழைக்க வாய்ப்புள்ளது. வேலைப்பளுவினால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அதிருப்தி ஏற்படும். இன்று வாழ்க்கைத்துணையுடன் வெளியே செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். உயரதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவதுடன், எதிரிகளைத் தோல்வியுறச் செய்வீர்கள். இருந்தபோதிலும், எதிரியின் சாதனை மற்றும் வலிமையை மனதில் கொண்டு செயல்படுதல் நன்மை பயக்கும்.
கும்பம்: வாழ்க்கையில் நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். பிரிந்த நண்பர்கள் ஒன்று கூடும் வாய்ப்புள்ளது. பேச்சுத் திறமையால் வெற்றி உங்கள் வசப்படும். போட்டியாளர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் மட்டுமின்றி எதிரிகளும் உங்கள் திறமையை பாராட்ட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: இன்று, வேலைப்பளு மிகுந்த நாளாக அமையலாம். போட்டியை எதிர்கொள்ளும் திறனால், நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள். உங்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கப்பெறும் நன்னாளாக அமையும்.