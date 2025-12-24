இந்த ராசிகாரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் நாள் - உங்களுக்கு இன்றைய தின பலன் என்ன?
டிசம்பர் 24ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 24, 2025 at 7:08 AM IST
மேஷம்: நமக்கு நெருக்குதல் இருப்பது சில சமயங்களில் நமது முழு திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதில் உதவியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில், சக பணியாளர்களை விட நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். எனினும் எதிர்பார்த்த அளவு பலன் கிடைக்காது. அப்போது நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்கக் கூடாது.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் உங்களது நண்பர்களுடன், உங்களது சாதனையை எடுத்துரைக்கும் வகையிலான வெற்றி விழாவை கொண்டாடுவீர்கள். வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் உங்களது முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: அனைத்து விதமான கூட்டாண்மைகளிலும் ஈடுபடுவதற்கு அருமையான நாள் இது. உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்களுடனான பந்தத்திற்கான நாள் இது. இணைந்து கணக்குத் துவங்குதல், ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல், எதிர்கால நலனுக்குத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றைச் செய்யலாம். நீங்கள் செய்யும் எதிலும் சிறப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். மேற்கொண்டு படிப்பதற்கு ஆசைப்படும் உங்களில் சிலர், தெளிவான முடிவை எடுக்கக் கூடும்.
கடகம்: மக்கள் உங்களை சூழ்ந்து கொள்வார்கள். உங்களது வேடிக்கையான பேச்சின் காரணமாக அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். சமூகத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்றைய தினம் அனைவருக்கும் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: சில வாக்குறுதிகள் காற்றில் பறந்து விடும். அவை யாவும் நிறைவேறாது. அதேபோன்று இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, ஒரு விஷயத்தை சாதித்தது போல் தோன்றினாலும், அந்தப் பணி நிறைவேறாமல் இருக்கும். வெற்றி கை நழுவிப் போகும். எப்போதும் வெற்றி சாத்தியம் அல்ல என்பதை நினைவில் கொண்டு, ஏமாற்றம் அடையாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றம் ஏற்படும் என்று நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.
கன்னி: உங்களது மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். உங்களது அற்புதமான செயல் ஆற்றல் மூலம், அனைத்தையும் சரி செய்து விடுவீர்கள். மற்றவர்கள் மனதைப் படித்து, உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும்போது, இது மனவருத்தத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மனஉறுதியுடன் இருப்பதற்கான முக்கிய காரணம், உங்கள் காதல் துணையின் ஆறுதலான வார்த்தைகள் ஆகும்.
விருச்சிகம்: இன்று, உங்களது கிரக நிலைகள் மிகவும் சாதகமாக உள்ளன. குழுவாக பணியாற்றும் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் உணர்ந்து, குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் சமமாக நடத்துவீர்கள். இதனால் பணியிட சூழல் இணக்கமானதாக இருக்கும்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு கோபம் அதிகம் இருக்கும். கோபம் உலகையே அழித்துவிடும் என்பதை மறக்க வேண்டாம், இந்த கோபத்தினால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். அதனால் பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது, கவனமாக கையாளவும்.
மகரம்: உங்கள் அபரிதமான அறிவுத் திறமை உங்களுக்கு அற்புதமான வெற்றிகளை அளிப்பதோடு மட்டுமலாமல், உங்களுடைய சிறந்த ஆலோசனையால், நெருங்கிய கூட்டாளிகள் தனது தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். பல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம், ஆனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். செயல்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் வெற்றி பெற்று உங்களுக்கு புகழை சேர்க்கும்.
கும்பம்: நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு இடத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டுவிட்டீர்கள். இது உங்களது கடின உழைப்பின் காரணமாக கிடைத்த பலனாகும். போட்டியாளர்கள் உங்களை விமர்சிக்கலாம். உடல்நலக்குறைவும் உங்களுக்கு ஏற்படும் சாத்தியம் உண்டு. ஆனால் அனைத்தையும் புன்னகையால் வெற்றிக் கொண்டு சமாளித்துவிடுவீர்கள்.
மீனம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். வருங்காலத்திற்கு உதவும் வகையில் கணிசமான அளவு முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் குடும்பமே உங்கள் வெற்றிக்கான ஆதாரமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து, அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். புன்னகையின் மூலம் பல இதயங்களை வெற்றி கொள்வீர்கள்.