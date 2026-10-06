திருவண்ணாமலையில் ‘சனி மற்றும் ஞாயிறு’ அனுமதி இல்லை - அபிஷேகத்துக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் ஏன்?
கருவறை அபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் பக்தர்களுக்கு அபிஷேகம் தொடங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 7:19 PM IST
திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் திருக்கோயிலில் நடைபெறும் கருவறை அபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ளும் பக்தர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ளும் பக்தர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை கட்டாயம் என கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கருவறை அபிஷேகத்தில் பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள அனுமதி இல்லை என்றும் கோயில் இணை ஆணையர் பரணிதரன் தெரிவித்தார்.
அண்ணாமலையார் கோயில் தரிசனம்
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலுக்கு தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் சிறப்பு நாள்களில் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், கோயில் வளாகத்தில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அபிஷேகத்தில் கலந்துகொள்ள புதிய நடைமுறை
கோயில் கருவறை பகுதி குறுகலான இடமாக இருப்பதால், ஒரே நேரத்தில் அதிகமான பக்தர்கள் உள்ளே செல்லும்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதுடன், சில நேரங்களில் மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட உடல்நலப் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை தடுக்கும் நோக்கத்தில் அபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ளும் பக்தர்களின் உடல்நிலையை பரிசோதிக்கும் நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கருவறை அபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் பக்தர்களுக்கு அபிஷேகம் தொடங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும். மருத்துவ பரிசோதனையில் உடல்நிலை சீராக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே, விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு, அபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படும் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
எந்தெந்த நாள்களில் கருவறை அபிஷேகம் கிடையாது
மேலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கருவறை அபிஷேகத்தில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வார இறுதி நாட்களில் பக்தர்களின் வருகை அதிகமாக இருப்பதால், கருவறை பகுதியில் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
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அபிஷேகத்தை காண வரும் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் கூட்ட நெரிசலான பகுதியில் நிற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டால், உடலில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதால், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கோயில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக அபிஷேகத்தை பார்வையிடும் பக்தர்களுக்கு, ஓ.ஆர்.எஸ் கரைசல் வழங்குவது தொடர்பாகவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்களின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை
பக்தர்களின் உடல்நிலை, பாதுகாப்பு மற்றும் கோயில் கருவறையின் அமைப்பு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பக்தர்கள் கோயில் நிர்வாகத்தின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றி, மருத்துவ பரிசோதனை உள்ளிட்ட நடைமுறைகளுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
வார இறுதி நாட்களில் அதிகளவில் பக்தர்கள் வருகை தரும் நிலையில், அனைவரும் சிரமமின்றி சாமி தரிசனம் செய்வதற்கும், கருவறை பகுதியில் நெரிசல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கோயில் இணை ஆணையர் பரணிதரன் தெரிவித்தார்.