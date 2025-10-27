கந்த சஷ்டி விழா: பக்தர்களின் அரோகரா கோஷத்திற்கு நடுவே சூரபத்மனை வதம் செய்த முருகப்பெருமான்!
சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியை கடற்கரையில் கூடியிருந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அரோகரா கோஷம் ஏழுப்பி தரிசனம் செய்தனர்.
Published : October 27, 2025 at 8:57 PM IST
தூத்துக்குடி: கந்த சஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயிலில் இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
நாடு முழுவதும் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா கொண்டாடப்பட்டாலும் முருகப்பெருமான் உண்மையிலேயே சூரபத்மனை வதம் செய்த இடம் திருச்செந்தூர் என புராணங்கள் கூறுகின்றன. எனவே முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா கடந்த 22 ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து தினசரி இருவேளை யாகசாலை பூஜை மற்றும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக தீபாரதனை நடைபெற்றன. இன்று சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு அதிகாலை ஒரு மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு விஸ்வரூப தீபாரதனை உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம் நடைபெற்றது. உச்சகால தீபாரதனைக்கு பின்னர் சுவாமி ஜெயந்திநாதர் ஆகிய முருகப்பெருமான் கடற்கரையில் போருக்காக எழுந்தருளினார்.
அப்போது போருக்காக காத்திருந்த சூரபத்மனை முருகன் தனது வேலாயுதத்தால் வீழ்த்தினார். முதலில் கஜமுகம் கொண்ட சூரபத்மனையும், அதனை தொடர்ந்து சிங்க முகம் கொண்ட சூரபத்மனையும், மூன்றாவதாக தன் உருவில் வந்த சூரபத்மனையும், நான்காவதாக சேவல் தலையுடன் வந்த சூரபத்மனையும் முருகப்பெருமான் வதம் செய்தார்.
இந்த சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியை கடற்கரையில் கூடியிருந்த லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அரோகரா கோஷம் ஏழுப்பி தரிசனம் செய்தனர். இந்த சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் நாட்டின் பல பகுதிகளில் இருந்து மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளைச் சார்ந்த பக்தர்களும் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து நாளை இரவு சுவாமி அம்பாள் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியில் இந்த ஆண்டு 4000 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். 250 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் (சிசிடிவி) பொருத்தப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. மேலும் 2 ட்ரோன் கேமராக்களும், அதனை கண்காணிப்பதற்காக தனியாக கட்டுப்பாட்டு அறைகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், மருத்துவ உதவிகளுக்காக சுமார் 20 மருத்துவர்கள் மற்றும் 50 செவிலியர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். மேலும் 14 ஆம்புலன்ஸ்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இது போக, 650 தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் 400 தற்காலிக கழிவறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. மேலும், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. அது மட்டுமின்றி பக்தர்கள் இறங்குமிடத்திலிருந்து திருக்கோயிலுக்கு வருவதற்காக கிட்டத்தட்ட 45 இலவச பேருந்துகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு முடிந்து கடற்கரையில் குளிக்கச் செல்லும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக நீச்சல் தெரிந்தவர்கள், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் என 80 பேர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.