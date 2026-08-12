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ஆடி அமாவாசை: ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு

ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் வருகை தந்துள்ள பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு
ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 9:13 AM IST

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ராமநாதபுரம்: இன்று ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடி, முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபட்டனர்.

இன்று (ஆகஸ்ட் 12) ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு மற்றும் வடமாநிலங்களில் இருந்து வந்திருந்த பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் புனித நீராடினர். பின்னர் தம்முடன் வாழ்ந்து மறைந்த முன்னோர்களுக்கு, எள்ளு பிண்டம் வைத்து திதி தர்ப்பணம் கொடுத்து, வழிபட்டு வருகின்றனர்.

பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுத்த பின்பு, ராமநாதசாமி கோயிலுக்கு உள்ளே இடம்பெற்றுள்ள 22 புண்ணிய தீர்த்தங்களின் நீராடினர். அதனைத் தொடர்ந்து ராமநாதசாமி மற்றும் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்பாளை நீண்ட நேரம் வரிசையில் பல மணி நேரம் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

ராமேஸ்வரம், துவாரகா, பூரி, பத்ரிநாத் ஆகிய நான்கு புண்ணிய திருத்தலங்களில், ராமேஸ்வரம் மட்டும் தெற்கே அமைந்துள்ள சிவஸ்தலம் ஆகும். மற்றவை வடக்கே அமைந்துள்ள வைணவ திருத்தலங்கள் ஆகும். மேலும் 12 ஜோதிர்லிங்கத் திருத்தலங்களில் வடக்கே பதினொன்றும், தெற்கே ராமேஸ்வரமும் அமைந்துள்ளன.

தீர்த்த மூர்த்தி ஸ்தலம் என்ற முப்பெருமையுடைய இப்புனித திருத்தலம் காசிக்கு நிகரான புண்ணிய திருத்தலமாக கருதப்படுகிறது. அவதார புருஷரான ராமர், ஈஸ்வரனை வழிபட்டதாலேயே இத்திருத்தலத்திற்கு ராமேஸ்வரம் என பெயர் வரக் காரணமானது. காஞ்சியில் பிறக்க முக்தி, காசியில் இறக்க முக்தி, ராமேஸ்வரத்தை தரிசித்தாலே முக்தி என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. அதேபோல் காசி யாத்திரை அருள்மிகு ராமநாதசாமியை ராமேஸ்வரத்தில் வழிபட்ட பின்பு தான் நிறைவு பெறுகிறது.

ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவ்வாறு பிரசித்தி பெற்ற ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், அதேபோல திருவிழா மற்றும் விடுமுறை காலங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் வருகை தருவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. வருடத்தில் 12 அமாவாசை தினங்கள் வந்தாலும், அனைத்து அமாவாசை தினங்களிலும், திதி தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியாதவர்கள் ஆடி, தை, புரட்டாசி மாத அமாவாசை காலங்களில் முன்னோர்களுக்கு திதி தர்ப்பணம் கொடுத்தால் முன்னோர்களின் ஆசி கிட்டும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறது.

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இன்று ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் வருகை தந்துள்ள பக்தர்களுக்கு குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நகராட்சி நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதேபோல் பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் ஆங்காங்கே குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்காக அனைத்து முக்கிய பகுதிகளிலும், சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கடலோர காவல் குழும போலீசார் கடலில் நீராடும் பக்தர்களை படகுகளில் சென்று கண்காணித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

RAMESWARAM TEMPLE
ஆடி அமாவாசை
ராமேஸ்வரம் கோயில் தர்ப்பணம்
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