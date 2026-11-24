திருக்கார்த்திகை திருவிழா - நெல்லையப்பர் கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட பரணி தீபம் - திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்
இன்று பரணி தீபம் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு சாமி சன்னதி முன்பு வைக்கப்பட்டு, மகா ருத்ர தீபம் எனப்படும் சொக்கப்பனை ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.
Published : November 24, 2026 at 7:10 AM IST
திருநெல்வேலி: திருக்கார்த்திகை திருவிழாவினை முன்னிட்டு அருள்மிகு நெல்லையப்பர் - காந்திமதி அம்பாள் திருக்கோயில் மகா மண்டபத்தில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
நெல்லை மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டு முழுவதும் பல்வேறு திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. அந்த வகையில் காா்த்திகை மாதத்தில் வரும் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா 2 நாட்களுக்கு வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் திருக்கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவின் முதல் நாள் பரணி நட்சத்திரத்தில் பரணி தீபம் ஏற்றப்படும். அதன்படி, நேற்று (நவம்பர் 23) மாலை திருக்கோயில் சாயரட்சை பூஜைகள் முடிவடைந்ததும் சாமி நெல்லையப்பர் சன்னதி மகா மண்டபத்தில் ஹோமங்கள் நடைபெற்று, அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த பரணி தீபத்திற்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன.
நெல்லையப்பர் கோயிலில் பரணி தீபம் ஏற்றம் - பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் #Tirunelveli | #NellaiapparTemple | #bharanideepam | #KarthigaiDeepam2026 https://t.co/hT3Nu724PR— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 24, 2026
பின்னர் சாமி மூலஸ்தானத்தில் இருந்து தீபம் எடுத்துவரப்பட்டு பரணி மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து தீபத்திற்கு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று அந்த பரணி தீபம் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு சாமி சன்னதி முன்பு வைக்கப்பட்டு, மகா ருத்ர தீபம் எனப்படும் சொக்கப்பனை ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.