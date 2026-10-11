குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகல துவக்கம்
விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்காரம் வரும் 20-ம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணிக்கு இரவில் கோவில் கடற்கரையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற உள்ளது.
Published : October 11, 2026 at 2:16 PM IST
தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோவிலில் உலக புகழ்பெற்ற தசரா திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக துவங்கியது. இதில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் கைகளில் திருகாப்பு அணிந்து தரிசனம் செய்தனர்.
உலகப் புகழ்பெற்ற தசரா திருவிழா, மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோவிலில் வெகுவிமர்சையாக ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருவது வழக்கம். இதில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்வதும் வழக்கம்.
இந்த ஆண்டும் நவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு கொண்டாடப்படும் தசரா திருவிழா இன்று காலை கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாகத் துவங்கியது.
இதனை முன்னிட்டு நள்ளிரவு சுமார் 1.00 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது. 2.00 மணிக்கு கொடி பட்டம் ஊர்வலம் வீதிகள் வழியாக வலம் வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அதிகாலை சுமார் 5.00 மணி முதல் 6.00 மணி வரை கோவில் உள்பிரகாரத்தில் உள்ள செப்பு கொடிமரத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கொடி ஏற்றப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து கொடி மரத்துக்கு பால், சந்தனம், பன்னீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு அதோடு மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ஏராளமான பக்தர்கள் தங்கள் கைகளில் திருகாப்பு அணிந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
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மேலும், இந்த விழாவை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பக்தர்களின் வசதிக்காக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. திருவிழா நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் அம்மன் பல்வேறு கோலத்தில் எழுத்தருளி வீதி உலாவரும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வரும் 20-ம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணிக்கு, கோவில் கடற்கரையில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற உள்ளது.