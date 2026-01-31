''நாளை தைப்பூச தெப்பத்திருவிழா'' - மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குவியும் பக்தர்கள்
Published : January 31, 2026 at 9:49 PM IST
மதுரை: தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு மதுரையில் நாளை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தெப்பத்திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
தைப்பூசத்தையொட்டி நாளை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தெப்பத் திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடக்க உள்ளது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். உலகப் புகழ் பெற்ற அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் தெப்ப திருவிழா கடந்த ஜனவரி 21 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
இதனை அடுத்து ஜனவரி 26 இல் சைவ சமய ஸ்தாபித வரலாற்று லீலை, ஜனவரி 28 இல் வலை வீசுதல், 29 ஆம் தேதி எடுப்பு தேர், நேற்று தெப்பக்குளம் அருள்மிகு மரகதவல்லி முக்தீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் அம்மனும் சுவாமியும் எழுந்தருளி தெப்பம் முட்டுத் தள்ளுதல் நிகழ்வு நடைபெற்றது. தெப்ப உச்சவத்தின் 11 ஆம் நாளான இன்று சிந்தாமணி பகுதியில் சுவாமி அம்மன் எழுந்தருளும் கதிர் அறுப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து, மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தெப்பத் திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான தெப்பத் திருவிழா நாளை கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. காலை 8:35 மணிக்கு மேல் 8:59 மணிக்குள் அம்மனும், சுவாமியும் பிரியாவிடையுடன் தெப்பத்தில் எழுந்தருளி திருக்குளத்தில் வலம் வர உள்ளனர்.
திருவாரூர் கமலாலய குளத்திற்கு அடுத்தப்படியாக தமிழகத்தின் இரண்டாவது பெரிய தெப்பக்குளம் இதுவாகும். 16 ஏக்கர் பரப்பளவில் 305 மீட்டர் நீளமும் 290 மீட்டர் அகலமும் கொண்டதாகும். சுமார் 28 அடி ஆழம் கொண்ட இந்த குளத்திற்கு தண்ணீர் வழிகாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது. திருமலை நாயக்கர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் கடந்த 1645 ஆம் ஆண்டு இந்த குளத்தை வெட்டினார்.