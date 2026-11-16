சபரிமலை செல்கிறீர்களா; ஒரு மணிநேரத்திற்கு 4,000 பேர் மட்டுமே அனுமதி - தேவசம் போர்டு தலைவர் கே. ஜெயக்குமார் பேட்டி
இந்த ஆண்டு சபரிமலைக்கு வருகிற பக்தர்களுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து TDB தலைவர் கே. ஜெயக்குமார் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக நேர்காணல்...
Published : November 16, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 1:27 PM IST
-By பிஜு கோபிநாத்
திருவனந்தபுரம்: மண்டல - மகர விளக்கு பூஜைக்காக இந்த ஆண்டு சபரிமலைக்கு வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் சுமுகமாக தரிசனம் மேற்கொள்வதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருப்பதாக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு (TDB) தலைவரும், கேரளாவின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளருமான கே. ஜெயக்குமார் பேட்டியளித்துள்ளார்.
மண்டல - மகர விளக்கு பூஜையானது நவம்பர் 17ஆம் தேதி (நாளை) தொடங்கவுள்ள நிலையில், பூஜை காலத்தை முன்னிட்டு 41 நாட்களுக்கு சபரிமலை கோயில் திறந்திருக்கும். இதற்காக கடந்த 7 மாதங்களாக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு பல்வேறு முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
தடையின்றி தரிசனம் செய்து மனநிறைவோடு திரும்பலாம்
இந்த மண்டல பூஜையில் பங்கேற்கும் பக்தர்கள், பூஜையை முடித்து திரும்பும்போது மன நிறைவுடனும், அமைதியுடனும் திரும்புவதை உறுதிசெய்யும் வகையில் இங்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தரிசனத்திற்காக நீண்ட நேரம் காத்திருத்தல், வரிசையில் நிற்பதில் சிரமம், அப்பம் மற்றும் அரவண பாயச பற்றாக்குறை, கழிப்பறைகள் அல்லது உணவகங்கள் சுகாதாரமின்மை, தங்குமிடங்களுக்கு அதிக கட்டணம் வசூலித்தல் போன்ற சிறு சிறு விஷயங்கள் கூட பக்தர்களுக்கு மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த ஆண்டு இதுபோன்ற பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.
வரிசைகளை ஒழுங்குபடுத்த ஏஐ கேமரா
சபரிமலையில் வரிசையில் நிற்கும் பக்தர்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கும். இங்கு சில வரிசைகள் தவிர்க்க முடியாதவை. உதாரணத்திற்கு, பதினெட்டாம் படியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அதிகபட்சமாக 4 ஆயிரம் பக்தர்கள் மட்டுமே செல்லமுடியும். இதன்படி, ஒரு நாளில் 15 மணிநேரத்தில் 60 ஆயிரம் பக்தர்கள் மட்டுமே தரிசனம் செய்யமுடியும். ஆனால், இங்கு வருகை தருகிற பக்தர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்.
எனவே, கூட்டநெரிசலை கட்டுப்படுத்த இந்த முறை ஏஐ கேமரா பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. பம்பை மற்றும் சன்னிதானத்தில் கூட்டம் அதிகரித்தால், சபரிமலை பக்தர்கள் நிலக்கல்லுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள். அங்கு 60 ஆயிரம் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்ப, குடிநீர் மற்றும் ஏர் கூலர் வசதிகள் கொண்ட பிரம்மாண்டமான பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலக்கல் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து பக்தர்களின் வருகை மற்றும் புறப்பாடு கண்காணிக்கப்பட்டு, அதற்கேற்ப பம்பைக்கு செல்கிற பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் இயக்கப்படும். இதற்காக, நிலக்கல்லில் சூமார் ரூ. 4.5 கோடி செலவில் ஸ்மார்ட் பாக்கிங் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மலைப்பாதைகளில் பக்தர்கள் ஓய்வெடுக்கும் இடங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், அந்த பாதைகளில் உள்ள கடைக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடாது, குப்பைகளை ஆங்காங்கே கொட்டக்கூடாது, அவற்றை அங்குள்ள குப்பைத்தொட்டிகளில் தான் போட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள அப்பம் மற்றும் அரவண பாயச இருப்பு
அரவண பாயசம் மற்றும் அப்பம் ஆகிய பிரசாதங்கள் போதுமான அளவில் இருப்பதாக ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். இந்த ஆண்டு அதிகளவில் வைக்கப்பட்டிருப்பதால் பக்தர்கள் அதுகுறித்து கவலைகொள்ள தேவையில்லை. தனலட்சுமி வங்கி மற்றும் சவுத் இந்தியன் வங்கி ஆகியவை கூடுதல் கவுண்டர்களை திறந்திருக்கின்றன.
குறிப்பாக, சவுத் இந்தியன் வங்கியின் செல்ஃப் சர்வீஸ் அரவணை கவுண்டர்களில் QR குறியீடை ஸ்கேன் செய்து, பக்தர்கள் தங்களுக்கு தேவையான அப்பம் மற்றும் அரவணையை ஆன்லைனிலேயே முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். அதேபோல், பிரசாதம் விற்பனையகங்களில் பணம் செலுத்தும்போது, QR குறியீடு, டெபிட் கார்டு அல்லது கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வசதிகள் இல்லாத பட்சத்தில் ரொக்கம் செலுத்தி பிரசாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பிற மாநில பக்தர்களின் சிரமத்தை குறைத்தல்
மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து வருகை தருகிற பக்தர்கள் எந்தவித சிரமமுமின்றி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்ய தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு மொழிகளில் வைக்கப்படுகிற வழிகாட்டி பலகைகளின் எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு கணிசமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல், பல மொழிகளில் பொது ஒலி அறிவிப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு ஐயப்ப பக்தி பாடல்கள் மலையாளத்தில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளிலும் ஒலிக்கப்படும். சபரிமலை மற்றும் நிலக்கல்லில் பஜனை நடத்த விரும்பும் பிற மாநில பக்தர்கள், சிறு குழுக்களாக நடத்த அனுமதிக்கப்படுவார்கள். சிறு குழந்தைகளின் நடன நிகழ்ச்சிகளையும் அரங்கேற்ற வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காணாமல் போனவர்கள் மற்றும் குறைகள் குறைத்து தெரிவிக்க கடந்த ஆண்டு வரை சன்னிதானத்தில் மட்டுமே மையம் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு நிலக்கல் மற்றும் பம்பையில் இரண்டு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பக்தர்களுக்கு தேவையான உதவி, தகவல் மற்றும் குறைகளை தீர்க்கும் மையங்களாக செயல்படும். திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அதிகாரிகள் இந்த மையங்களில் இருந்து, பக்தர்களின் புகார்களுக்கு தீர்வு வழங்குவார்கள்.
ரூ. 2 லட்சம் மதிப்பிலான ஆயுள் காப்பீடு
இந்த சீசனில் சபரிமலைக்கு வருகிற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எல்.ஐ.சி நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஆயுள் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. எந்த காரணத்தினாலும் யாத்திரையின்போது உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டால், இறந்தவரின் வாரிசுதாரருக்கு ரூ. 2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும்.
எனவே, பக்தர்கள் ஆன்லைனில் ‘வெர்ச்சுவல் கியூ’ (Virtual Q) முன்பதிவு செய்கையில், இழப்பீடு பெறவேண்டிய வாரிசுதாரரின் பெயரையும் தவறாமல் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த காப்பீடானது, யாத்திரை தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு தொடங்கி, மொத்தம் 3 நாட்களுக்கு பொருந்தும். இதனால், பிற மாநில பக்தர்கள் யாத்திரையை தொடங்குவதற்கு முன்பே ‘வெர்ச்சுவல் கியூ’ முன்பதிவு செய்யவேண்டுமென தேவசம் போர்டு தெரிவித்திருக்கிறது.
சமய சடங்குகளுக்கு புறம்பான நடைமுறைகளை தவிர்க்கவும்
சடங்குகள் என்ற பெயரில் பயன்படுத்திய ஆடைகளை பம்பை ஆற்றில் வீசுவது போன்ற சில நடைமுறைகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆனால் இது சபரிமலை ஐதிகங்களுடன் தொடர்பற்றவை என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார். எனவே, பக்தர்கள் ஆற்றை மாசுபடுத்தக்கூடாது என்றும், ஆற்றில் வீசப்படும் ஆடைகளால் ஆற்றின் ஓட்டம் பாதிக்கப்படுவதால், அவற்றை அகற்றுவதற்காகவே ஆண்டுதோறும் தேவசம் போர்டு பல லட்சம் ரூபாயை செலவு செய்யவேண்டி இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வீசுதல், ரசாயனம் கலந்த குங்குமத்தை பயன்படுத்துதல், எருமேலியில் உடல் முழுவதும் வண்ணங்களை பூசுதல் போன்றவையும் சபரிமலை சடங்குகளுக்கு அப்பாற்பட்டவை. சபரிமலை மற்றும் பக்தர்கள் செல்லும் பாதைகளை தூய்மையாக வைத்திருப்பது தேவசம் போர்டின் பொறுப்பு என்றாலும், இந்த இடத்தை தூய்மையாக பராமரிப்பது இங்கு வருகிற பக்தர்களின் ஆன்மிக கடமையாகும் என்று கூறினார்.
செங்கன்னூர் ரயில் நிலையம் மற்றும் கொச்சி விமான நிலையத்தில் பிரத்யேக ஏற்பாடுகள்
பக்தர்கள் அதிகம் வந்து செல்கிற செங்கன்னூர் ரயில் நிலையத்தில் தேவசம் போர்டும், ரயில்வே நிர்வாகமும் இணைந்து விரிவான வசதிகளை மேற்கொண்டுள்ளன. மேலும், பக்தர்களுக்காக செங்கன்னூர் மகாதேவ கோயிலில் ஒரு பிரத்யேக உதவி மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
செங்கன்னூரிலிருந்து பக்தர்களை ஏற்றி வருகிற வாகனங்கள், பம்பைக்கு அருகே உள்ள சாக்குப்பாலம் வாகன நிறுத்துமிடம் வரைக்கும் நேரடியாக செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்திலும் பக்தர்களுக்காக உதவி மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அஞ்சல் வழியாக பிரசாதம் அனுப்பலாம்
சபரிமலை சன்னிதானத்தில் பக்தர்கள் வாங்குகிற பிரசாதங்களை அஞ்சல் வழியாக தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப அஞ்சல் துறை சார்பாக ஒரு பிரத்யேக மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக அளவில் பிரசாதம் வாங்கி கொண்டு செல்ல சிரமப்படுவர்கள் இந்த வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
‘விரி’ தங்கும் வசதிகள்
சபரிமலையில் மிகக்குறைந்த அளவிலேயே தங்கும் அறைகள் இருக்கின்றன. இதில் 250 அறைகள் முன்பதிவுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான முன்பதிவு தொடங்கியதும், அதிகப்படியாக பக்தர்கள் ஒரே நேரத்தில் முன்பதிவு செய்ய முயற்சித்ததால் இணையதளம் தற்காலிகமாக முடங்கியது. இந்த முன்பதிவைத் தாண்டி அறைகள் மீதமிருந்தால் சன்னிதானத்தில் நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
அறைகள் தவிர, பக்தர்கள் தங்குவதற்கு ஏற்ற வகையில் சுத்தமான ‘விரி’ (தரை விரிப்புகள்) வசதிகளுடன் விசாலமான பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கூறிய ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் தேவசம் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.