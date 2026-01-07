இன்று தடைகளை தகர்த்து சாதனை புரிய போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
ஜனவரி 6 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 7, 2026 at 7:08 AM IST
மேஷம்: குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள். பொதுத்துறை மற்றும் மருத்துவத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு இன்று படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உடன் பணிபுரிபவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியில் பெரிய சாதனைகளை செய்வீர்கள்.
மிதுனம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் உணர்வு ரீதியான பிணைப்பு வலுப்படும். முதுமையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் உங்கள் மனதை பாதிக்கலாம். பதற்றத்தை விடுத்து அமைதியாக இருக்கவும்.
கடகம்: இன்று பெரிய அளவிலான இழப்புகள் இல்லை என்றாலும், எதையோ தொலைத்துவிட்டு தனிமையில் இருப்பதைப் போல் உணர்வீர்கள். குழந்தைகளை பிரிந்ததினால், வீட்டில் நீங்கள் மிகவும் தனிமையாக உணரக்கூடும்.
சிம்மம்: எடுக்கும் முடிவுகள் மிகவும் சரியானதாகவும், உறுதியானதாகவும் இருக்கும். பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். தனிப்பட்ட உறவில் சிறிய சச்சரவுகள் ஏற்படலாம். அது பெரிய பிரச்சினையாக மாறாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
கன்னி: குடும்ப விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை இன்று உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.
துலாம்: குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். சிறிய சுற்றுலா அல்லது கோயில் போன்ற ஆன்மிக தலங்களுக்கு செல்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: நெடுநாட்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த ஒரு பொருளை, மற்றவர்களுக்கு விட்டுத்தரும் மனநிலை உருவாகும். உடல்நிலை பாதிக்கப்படலாம். மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பதன் மூலம், உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
தனுசு: குறிக்கோள்களை அடைவதற்காக பல வகைகளில் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உள்ளுணர்வு இன்று உங்களை வழி நடத்தும். நீங்கள் சில சவால்களில் வெற்றி பெறலாம்.
மகரம்: தற்போதைய செயல்திட்டங்களை நிறைவேற்ற சிறிது காலதாமதம் ஏற்பட்டாலும் முடித்து விடுவீர்கள். இருப்பினும் மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது வருத்தம் அடையக்கூடும். நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து அதிகம் சிந்திப்பீர்கள்.
கும்பம்: குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்விப்பீர்கள். உங்களது அன்பை அவர்களும் உணர்ந்துகொள்வார்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தினர் மீது அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருப்பீர்கள்.
மீனம்: நீந்துவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சியை போலவே, மிதப்பதற்கும் முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். உங்கள் பணியில் ஆர்வத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே சாதனை படைக்க முடியும்.