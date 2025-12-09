நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் நிறைந்திருக்கும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
டிசம்பர் 9ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 9, 2025 at 7:08 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் சில விஷயங்களை, முக்கியமாக உறவினர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்ள வேண்டும். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் இணக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள். துணையிடம் உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள், சந்தைகள், மால்கள், பலவகை ஸ்டோர்களுக்குச் சென்று பொருட்களை வாங்குவதற்கு அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். பேரம் பேசி விலையைக் குறைத்து வாங்கியதால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று செய்கிற அனைத்து செயல்களிலும் முழு நிறைவை எதிர்பார்ப்பீர்கள். இன்று அதிக நேரம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் ஆட்கொள்ளும் என்பதால், வாழ்க்கையின் சரியான முடிவுகளை எடுக்க ஆற்றலை செலவிடவும்.
கடகம்: அதிர்ஷ்டலட்சுமி உங்கள் கதவை தட்டும் நாள். அசையா சொத்துக்களின் மீதான முதலீட்டால் சிறப்பான லாபம் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தை பொறுத்தவரை, மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணிபுரிபவர்கள் உங்களுக்கு முழு ஆதரவுடன் இருப்பார்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் வாழ்க்கையில் இத்தனை நாட்களாக சந்திக்க காத்திருந்த ஒரு நபரை சந்திக்கக் கூடும். காதல் துணைக்கு அழகான பரிசு ஒன்றை அளிக்க வாய்ப்புள்ளது. கலையின்மீதான ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தி மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
கன்னி: நிதி ரீதியாக சில சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரலாம். சொத்துக்கள் அல்லது பொருட்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். புதிய திட்டங்கள் அல்லது சட்டப்பூர்வ பணிகளை மேற்கொள்ளும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும்.
துலாம்: இன்று காதல் துணையுடன் நெருக்கமாக பழகுவதற்கான சரியான நாளாகும். குறிப்பாக, மாலை நேரத்தை இனிமையாக கழிப்பீர்கள். நீங்கள் புத்துணர்ச்சியாகவும் உணர்வீர்கள். இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
விருச்சிகம்: வேறு ஒருவரை குறிவைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையினால், எதிர்பாராதவிதமாக நீங்கள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே கவனமாக செயல்பட்டால் தர்மசங்கடத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம். பழைய அனுபவங்கள் மூலம் நீங்கள் இதனை கற்றுக் கொள்ளலாம்.
தனுசு: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் மிகுந்ததாக இருக்கும். மிக சிக்கலான பணிகளாக இருந்தாலும், விரைவில் வெற்றிகரமாக முடியும். தர்க்கரீதியான உங்கள் அணுகுமுறை, நீண்ட நாள் பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபட உதவும்.
மகரம்: கடந்த சில மாதங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருந்தன. உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடனான சந்தோஷத்தை இழந்திருப்பீர்கள். உங்கள் அர்ப்பணிப்பும் உழைப்பும் நீங்கள் அடைய விரும்பிய உயரத்துக்கு உங்களை இட்டுச்செல்லும்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தில் மிக சிக்கலான பிரச்சினைகளுக்கும் எளிதாக தீர்வு காணுவீர்கள். சிலர் தங்கள் சுமைகளையும் பொறுப்புகளையும் உங்கள் மீது இறக்கி வைக்கலாம். உங்கள் பலவீனங்களை வலுவாக்க இது உங்களுக்கு மிகவும் பொன்னான தருணம். எனவே எரிச்சலடையாமல் மிக கவனமாக இருக்கவும்.
மீனம்: உங்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை. எனவே, நிதி தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் மிகவும் விழிப்புடனும் கவனத்துடனும் இருக்க வேண்டும்.