இன்று தொட்டதெல்லாம் துலங்க போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

இன்று தொட்டதெல்லாம் துலங்க போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
ஜனவரி 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : January 28, 2026 at 7:22 AM IST
மேஷம்: வேலையில் அதிக கவனம் மற்றும் நேரம் செலவிடுவதால் குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கப்படலாம். இதனை சரிசெய்ய அதிக முயற்சிகள் எடுக்கவேண்டி இருக்கும். வெளியே உணவு உண்ணுதல், திரைப்படங்களுக்கு செல்லுதல், பொருட்கள் வாங்குதல் போன்ற செலவுகள் செய்ய தயாராக இருங்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு அழகான நாளாக அமையக்கூடும். உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இதன்மூலம் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவும் வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்: எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவெடுக்க சிரமப்படுவதுடன், மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினரிடமும் நண்பர்களிடமும் உங்கள் பிரச்சினைகளை கூறுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
கடகம்: நீங்கள் நினைக்கும் அல்லது செயல்படுத்தும் காரியம் வெற்றிபெறும். மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்புரிவார்கள். கற்பனைத்திறனை சிறப்பாக வெளிக்காட்டுவீர்கள். மகிழ்ச்சியை பலவகைகளிலும் கொடுக்கும் ஒரு நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: இன்று பெரும்பாலான நேரத்தை வேலை செய்வதில் செலவிடுவீர்கள். தொழில்முறை உறவுகள் மூலம் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உங்கள் சக ஊழியர்களுடன் நீங்கள் நல்ல உறவு வைத்திருப்பீர்கள். இன்று வணிகத்திற்கு உகந்த நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: உங்கள் வர்த்தக திறமைகளை சோதிக்கிற அனைத்து சவால்களையும் நம்பிக்கையுடன் சந்திக்கலாம். குறிப்பாக முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க வழிகள் கிடைக்கும்.
துலாம்: இன்று புதிய வேலை தொடங்குவதற்கு ஏற்ற நாளாக அமைய பெறலாம். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். எந்த வேலை செய்தாலும் காரிய சித்தி அடையும்.
விருச்சிகம்: கவனம் மற்றும் முயற்சியால் புது வியாபாரம் கிடைக்கும். வேளைப்பளுவால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகும். நீங்கள் திட்டமிட்டபடி வேலை நடக்காமல் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம்.
தனுசு: உங்களுக்கு இன்று கவலைகள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். பிரச்சனைகள் மற்றும் கவலைகளில் இருந்து வெளிவர முயற்சிக்கவும். இன்றைய நாளின் இறுதிப்பொழுது நன்மையாகவே அமையும்.
மகரம்: உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டிற்கு செல்ல நினைத்தால் அதற்காக உங்களை முதலில் தயார்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். வேலைகளை பட்டியலிட்டு ஒவ்வொன்றாக முடிப்பது சிறந்தது. பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று அனுகூலமான நல்ல நாள்.
கும்பம்: முற்காலத்தில் செய்த முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தற்போது அடைந்த சாதனையை எண்ணி திருப்தி கொள்வதை தவிர்த்துவிட்டு, கடினமாக உழைக்கவும்.
மீனம்: இன்று பெரிய அளவில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். இடர்பாடுகள் நிறைந்த பணிகளை செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. உடன் பணியாற்றும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வரலாம்.