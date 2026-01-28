ETV Bharat / spiritual

இன்று தொட்டதெல்லாம் துலங்க போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

ஜனவரி 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 7:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: வேலையில் அதிக கவனம் மற்றும் நேரம் செலவிடுவதால் குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கப்படலாம். இதனை சரிசெய்ய அதிக முயற்சிகள் எடுக்கவேண்டி இருக்கும். வெளியே உணவு உண்ணுதல், திரைப்படங்களுக்கு செல்லுதல், பொருட்கள் வாங்குதல் போன்ற செலவுகள் செய்ய தயாராக இருங்கள்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு அழகான நாளாக அமையக்கூடும். உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இதன்மூலம் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவெடுக்க சிரமப்படுவதுடன், மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினரிடமும் நண்பர்களிடமும் உங்கள் பிரச்சினைகளை கூறுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

கடகம்: நீங்கள் நினைக்கும் அல்லது செயல்படுத்தும் காரியம் வெற்றிபெறும். மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்புரிவார்கள். கற்பனைத்திறனை சிறப்பாக வெளிக்காட்டுவீர்கள். மகிழ்ச்சியை பலவகைகளிலும் கொடுக்கும் ஒரு நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: இன்று பெரும்பாலான நேரத்தை வேலை செய்வதில் செலவிடுவீர்கள். தொழில்முறை உறவுகள் மூலம் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உங்கள் சக ஊழியர்களுடன் நீங்கள் நல்ல உறவு வைத்திருப்பீர்கள். இன்று வணிகத்திற்கு உகந்த நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: உங்கள் வர்த்தக திறமைகளை சோதிக்கிற அனைத்து சவால்களையும் நம்பிக்கையுடன் சந்திக்கலாம். குறிப்பாக முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க வழிகள் கிடைக்கும்.

துலாம்: இன்று புதிய வேலை தொடங்குவதற்கு ஏற்ற நாளாக அமைய பெறலாம். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். எந்த வேலை செய்தாலும் காரிய சித்தி அடையும்.

விருச்சிகம்: கவனம் மற்றும் முயற்சியால் புது வியாபாரம் கிடைக்கும். வேளைப்பளுவால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகும். நீங்கள் திட்டமிட்டபடி வேலை நடக்காமல் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம்.

தனுசு: உங்களுக்கு இன்று கவலைகள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். பிரச்சனைகள் மற்றும் கவலைகளில் இருந்து வெளிவர முயற்சிக்கவும். இன்றைய நாளின் இறுதிப்பொழுது நன்மையாகவே அமையும்.

மகரம்: உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டிற்கு செல்ல நினைத்தால் அதற்காக உங்களை முதலில் தயார்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். வேலைகளை பட்டியலிட்டு ஒவ்வொன்றாக முடிப்பது சிறந்தது. பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று அனுகூலமான நல்ல நாள்.

கும்பம்: முற்காலத்தில் செய்த முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தற்போது அடைந்த சாதனையை எண்ணி திருப்தி கொள்வதை தவிர்த்துவிட்டு, கடினமாக உழைக்கவும்.

மீனம்: இன்று பெரிய அளவில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். இடர்பாடுகள் நிறைந்த பணிகளை செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. உடன் பணியாற்றும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வரலாம்.

TAGGED:

RASI PALAN
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
ராசிபலன்
RASIPALAN JAN 28

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.