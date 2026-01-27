இன்று கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சிதான் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜனவரி 27ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : January 27, 2026 at 7:14 AM IST
மேஷம்: இன்று, நீங்கள் யாரோ ஒருவரின் மனதை புண்படுத்த நேரிடலாம். உங்கள் விருப்பப்படி வலிமையான உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான உறவு வலுவடைய கூடும்.
ரிஷபம்: கடின உழைப்பு இருந்தாலும், உழைப்பிற்கேற்ற வெகுமதி கிடைப்பது கடினம். பிற்பகலில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும். மாலை நேரங்களில் நிம்மதியாகவும், அழகாகவும் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மிதுனம்: தொழில் ஒப்பந்தங்களில் நீங்கள் பரபரப்பாக இருந்தாலும், உங்கள் குடும்பத்தினரிடையே கொண்டாட்டம் காணப்படும். இந்நாளின் பிற்பகுதியில் தொழில் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன.
கடகம்: உங்கள் தலைமையில் செய்யப்படும் பணியில் பதட்டங்கள் ஏற்படும். போட்டியாளர்கள் இருந்தாலும் வியாபாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
சிம்மம்: மனம் சொல்வதை கேட்காமல் சிந்தித்து செயல்பட்டால் அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டும். வீட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் மாற்றங்கள் செய்ய முயற்சிக்கலாம். இன்று உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் ஏற்ற நாளாக அமையக்கூடும்.
கன்னி: நீங்கள் மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்துபவராக சித்தரிக்கப்படுவீர்கள். வரவை விட செலவு அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகால திருமணத் தடை நீங்கும். முயற்சிக்கான பலன் கிடைக்கும்.
துலாம்: நடை உடைகள் உங்கள் தோற்றத்தையும் அழகையும் மெருகேற்றும். மக்கள் உங்கள் அழகு அல்லது தோற்றத்தால் கவரப்படுவார்கள். காதல் வயப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
விருச்சிகம்: அவசர முடிவுகள் பலன் தராது. திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு நன்கு யோசியுங்கள். இல்லாவிட்டால் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். தொழில் ரீதியாக இன்று பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தனுசு: இன்று அமைதியாக இருந்து, சுய பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மன நிலையில் இருப்பீர்கள். குடும்பத்தினரிடம் மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பிற்பகலில், வியாபார ரீதியாக சிலரை சந்திக்கலாம்.
மகரம்: ஒருபுறம், இலக்கை எட்டுவதற்கு கடினமாக உழைப்பீர்கள். மறுபுறம், பொழுதுபோக்கிற்காக சிறிது நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் உங்களை புகழ்வார்கள். இருப்பினும் மயங்க வேண்டாம். மாணவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக அமையும்.
கும்பம்: இன்றைய நாள் முழுவதும் உற்சாகம் நீடித்திருக்கும். புதிய மக்களை சந்திப்பீர்கள். அவர்களுடன் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாலையில் உங்களுக்கு பிரியமானவருடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று உங்கள் காதலர் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய பங்குதாதாரர்களை சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய உறவு அல்லது நட்பை ஏற்படுத்தவும், பழைய உறவுகளை புதுப்பிக்கவும் இன்று ஏற்ற நாள்.