கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மங்களகரமான நாள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜனவரி 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 24, 2026 at 6:56 AM IST
மேஷம்: உணர்ச்சி வசப்படுவதால் செய்யும் செயல்களில் தடைகள் ஏற்படும். தோல்விகளால் சோர்வு அடைவீர்கள். உங்களுக்கு கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைதல் நன்மை பயக்கும்.
ரிஷபம்: அனைத்து விஷயங்களிலும் புதுமையாக செயல்பட்டு வெற்றி அடைவீர்கள். பிற்பகலில் உயரதிகாரிகளிடம் பணிந்து செல்ல நேரிடலாம். எனவேஎ எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. மாலை நேரத்தில் உங்கள் பலவீனங்கள் அனைத்தும் பலமாக மாறக்கூடும்.
மிதுனம்: எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவெடுப்பதற்கு முன்பு ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள். அனைத்து விஷயங்களையும் எச்சரிக்கையாக கையாளுங்கள். மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதை தவிர்த்து உங்கள் மீது அக்கறை கொள்ளுங்கள்.
கடகம்: உங்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாக அமையும். உங்களுடைய பணிகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் செலவிடுவதன் மூலம் மனதிலுள்ள பாரம் குறையும்.
சிம்மம்: இன்று கவனமாகவும் பாதுகாப்பான சூழலிலும் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்களின் ஆசைகள் நிறைவேற ஏற்ற நாளாக அமையலாம். வேலையில் உறுதியாகவும், குறிக்கோளுடனும் இருப்பீர்கள். சிறு பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
கன்னி: வேலைகளை கவனத்துடன் மகிழ்ச்சியாகவும், விரைவாகவும் செய்து முடிக்க முயல்வீர்கள். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லலாம்.
துலாம்: உங்கள் சாதனைகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வேலையில் ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்ற எண்ணுவீர்கள். இதனால் உங்களுக்கு தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். இதனால் நன்மை பெறலாம்.
விருச்சிகம்: உங்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் திறமையால் மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் வேண்டியதை அடைவதற்கு அதிக முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: வியாபார ரீதியான பயணத்தை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. பண விஷயத்தில் சில சிக்கல்கள் வரலாம். நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவதுடன் உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். இன்று புத்துணர்ச்சியாகவும், சந்தோஷமான நாளாகவும் அமையலாம்.
மகரம்: வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதினால் கணவன் - மனைவிக்கிடையே கசப்புத் தன்மை அதிகரிக்கும். இருப்பினும் வெளியே செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வேலையில் வெற்றிகரமாக இருப்பீர்கள். உங்கள் முதலாளி மற்றும் எதிராளியின் பாராட்டைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: நீங்கள் பழைய நண்பர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். உங்களது தொடர்பு திறன் மேம்பட்டு அனைவரின் பாரட்டையும் பெறுவீர்கள். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை மகிழ்ச்சியடைவார். பொதுவாக இன்று சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.
மீனம்: உங்கள் பிரச்சினைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். சுறுசுறுப்பாகவும், உற்சாகத்துடனும் இருப்பது போல் உணர்வீர்கள். புதிதாக செய்யும் செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை.