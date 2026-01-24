ETV Bharat / spiritual

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மங்களகரமான நாள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

ஜனவரி 24ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 24, 2026 at 6:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: உணர்ச்சி வசப்படுவதால் செய்யும் செயல்களில் தடைகள் ஏற்படும். தோல்விகளால் சோர்வு அடைவீர்கள். உங்களுக்கு கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைதல் நன்மை பயக்கும்.

ரிஷபம்: அனைத்து விஷயங்களிலும் புதுமையாக செயல்பட்டு வெற்றி அடைவீர்கள். பிற்பகலில் உயரதிகாரிகளிடம் பணிந்து செல்ல நேரிடலாம். எனவேஎ எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. மாலை நேரத்தில் உங்கள் பலவீனங்கள் அனைத்தும் பலமாக மாறக்கூடும்.

மிதுனம்: எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவெடுப்பதற்கு முன்பு ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள். அனைத்து விஷயங்களையும் எச்சரிக்கையாக கையாளுங்கள். மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படுவதை தவிர்த்து உங்கள் மீது அக்கறை கொள்ளுங்கள்.

கடகம்: உங்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாக அமையும். உங்களுடைய பணிகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் செலவிடுவதன் மூலம் மனதிலுள்ள பாரம் குறையும்.

சிம்மம்: இன்று கவனமாகவும் பாதுகாப்பான சூழலிலும் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்களின் ஆசைகள் நிறைவேற ஏற்ற நாளாக அமையலாம். வேலையில் உறுதியாகவும், குறிக்கோளுடனும் இருப்பீர்கள். சிறு பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

கன்னி: வேலைகளை கவனத்துடன் மகிழ்ச்சியாகவும், விரைவாகவும் செய்து முடிக்க முயல்வீர்கள். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லலாம்.

துலாம்: உங்கள் சாதனைகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வேலையில் ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்ற எண்ணுவீர்கள். இதனால் உங்களுக்கு தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். இதனால் நன்மை பெறலாம்.

விருச்சிகம்: உங்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பேச்சு மற்றும் எழுத்துத் திறமையால் மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் வேண்டியதை அடைவதற்கு அதிக முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு: வியாபார ரீதியான பயணத்தை மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. பண விஷயத்தில் சில சிக்கல்கள் வரலாம். நீங்கள் வேலையில் சிறந்து விளங்குவதுடன் உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். இன்று புத்துணர்ச்சியாகவும், சந்தோஷமான நாளாகவும் அமையலாம்.

மகரம்: வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதினால் கணவன் - மனைவிக்கிடையே கசப்புத் தன்மை அதிகரிக்கும். இருப்பினும் வெளியே செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வேலையில் வெற்றிகரமாக இருப்பீர்கள். உங்கள் முதலாளி மற்றும் எதிராளியின் பாராட்டைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம்: நீங்கள் பழைய நண்பர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். உங்களது தொடர்பு திறன் மேம்பட்டு அனைவரின் பாரட்டையும் பெறுவீர்கள். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கைத்துணை மகிழ்ச்சியடைவார். பொதுவாக இன்று சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: உங்கள் பிரச்சினைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். சுறுசுறுப்பாகவும், உற்சாகத்துடனும் இருப்பது போல் உணர்வீர்கள். புதிதாக செய்யும் செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை.

TAGGED:

RASIPALAN JAN 24
ராசிபலன்
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
RASIPALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.