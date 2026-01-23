இன்று நீங்கள் கை காட்டும் இடமெல்லாம் வெற்றிதான் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
ஜனவரி 23ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 23, 2026 at 6:56 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு வெற்றிகரமான நாள். யாருடைய உதவியும் இல்லாமல், உங்கள் தனிப்பட்டத் திறமையால் அனைத்தையும் செய்து முடிப்பீர்கள். அறிவியல் அல்லது கலை ஆர்வமிக்க மாணவராக இருந்தால், உங்களது ஆழ்ந்த அறிவினால் எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டி அபார வெற்றி பெறலாம்.
ரிஷபம்: இன்று, நீங்கள் மற்றவர்களை ஈர்க்க நினைத்தால் அது கடினமதான். நல்லது செய்ய தீர்மானித்திருந்தாலும் கூட, ஆரம்பத்தில் சில பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எனினும், இறுதியில் வெற்றி நிச்சயம்.
மிதுனம்: மதம், சமூகம் மற்றும் கல்வி நலன்கள் குறித்த எண்ணங்கள் உங்களை ஆக்கிரமித்திருக்கும். அறக்கட்டளை அல்லது தொண்டு நிறுவனங்களுக்காக பணத்தை செலவிடுவீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
கடகம்: இன்று மோசமான சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மாலையில் பிறரிடமிருந்து பொது உளவியல் தொடர்பான சில பாடங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள். எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்பு நடுநிலையாக சிந்திக்கவும்.
சிம்மம்: இன்று மனதில் பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் அலைமோதும். குறிப்பாக காலையில், எரிச்சலூட்டும் சம்பவங்கள் நடைபெறும். இன்று டன் கணக்கான பிரச்சினைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இது உங்கள் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
கன்னி: சிறிய விஷயங்களுக்காக விரக்தியடைய வேண்டாம். இதனால், உறவுகளில் பாதிப்பு ஏற்படும். சட்ட விஷயங்களில் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியிலேயே சமரச முடிவு ஏற்படும்.
துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகி பயணம் மேற்கொள்ளுங்கள். அது நன்மை பயக்கும். உங்கள் அறிவையும் அனுபவத்தையும் மேம்படுத்தும்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்து இருந்தால், அது காதல் நிறைந்த சுகானுபவமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் கை காட்டும் இடமெல்லாம் வெற்றிதான். நீங்கள் எதிர்ப்பார்ப்பதை விட அதிகமாகவே நற்பலன்கள் கிட்டும். பிறருடைய பங்களிப்புக்காக அவர்களை பாராட்ட தயங்க மாட்டீர்கள்.
மகரம்: வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கான அனைத்தும் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன. இருந்தாலும், அதை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள்.
கும்பம்: நிறைவேறவே வாய்ப்பில்லாத விருப்பங்களை உதறி தள்ளுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்க்கொள்ளும்போது, ஏமாற்றமே மிஞ்சும். உங்களிடம் இருப்பதை வைத்து திருப்தியடையுங்கள். சக ஊழியர்களின் உதவியால், உங்கள் பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள்.
மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். முரண்பாடுகள் களையப்பட்ட பிறகும், அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர கணிசமான காலம் எடுக்கும். மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாதவாறு எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.