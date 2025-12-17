இன்று பணமழை கொட்ட போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

இன்று பணமழை கொட்ட போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 17, 2025 at 7:10 AM IST
மேஷம்: பார்க்கும் அனைத்திலும் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் ஒருதலைப்பட்சமானது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடுவீர்கள். உறவுகளில் பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்பட்டால், நன்கு ஆராய்ந்து சிந்தித்து பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்.
ரிஷபம்: நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றிபெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள், லாபம் கொடுப்பதாகவும் திருப்திகரமான பலன்களை கொடுக்கும் வகையிலும் இருக்கும். இன்று முழுவதும் பணி செய்து சோர்வாக இருப்பீர்கள். ஆனால் மாலையில் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: உங்களது மனதுக்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அவர்களும் அதேபோன்று உங்களிடம் நடந்துகொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். இருந்தாலும் மேலும் பல எதிர்பார்ப்புகள் உண்டாகும்.
கடகம்: உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். மாலையில் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்பத்தினரின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் அலட்சியப்போக்கின் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் செலவுகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாளின் பிந்தைய பகுதியில், பணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை அலட்சியம் செய்யாமல் உடனடியாக தீர்க்கவும்.
கன்னி: மனதிற்குப் பிடித்த உறவுகளை தேடும் முயற்சி வெற்றிபெறும். பணியில் மற்றவர்களைவிட திறம்பட செயல்படுவீர்கள். உங்களது வெற்றிக் கதைகளை மற்றவர்களுக்கு கூறி மகிழ்ச்சியடைய செய்வீர்கள்.
துலாம்: பணியை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் அலுவலகத்திலுள்ள உயர் அதிகாரிகள், உங்களது செயல் திறனைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். இதன்மூலம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
விருச்சிகம்: தலைமை பொறுப்பேற்பதற்கான அனைத்துப் பண்புகளும் உங்களிடம் உள்ளது. உங்களது திறமையை நிரூபிக்க இது சரியான வாய்ப்பாகும். உங்களது ஆளுமைப் பண்பை நீங்கள் நிரூபித்து, அனைத்து பிரச்சினைகளையும் ஒரு சவாலாக எதிர்கொண்டு, அவற்றைத் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
தனுசு: பொதுவாக வார்த்தைகளை விட செயல்கள் வலிமையானது என்று கூறுவார்கள். ஆனால் உங்கள் விஷயத்தில் அது சரியாக இருக்காது. உங்களது ஆளுமைப் பண்பை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும். வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சி எடுப்பீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் உடல் நலத்தையும் மனநலத்தையும் கவனித்துக்கொண்டு, கனவுகளை நிறைவேற்ற தொடர்ந்து பணியாற்றினால், கடவுள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாக, நீங்கள் முக்கியமான பரிவர்த்தனை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்பம்: வேலைப்பளுவின் காரணமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும், உங்களது கடின உழைப்பிற்கு, விரைவில் சிறந்த வகையில் பலன் கிடைக்கும். உங்களது போட்டியிடும் திறன், உங்கள் உடன் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும்.
மீனம்: நீங்கள் உங்கள் கடந்தகால செயல்திறன் பற்றி சிந்தித்து வருகிறீர்கள். அதை இன்னும் மேம்படுத்த இன்று முயற்சி எடுப்பீர்கள். உங்கள் திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக, உங்களது முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.