ETV Bharat / spiritual

தனுசு ராசிக்காரர்கள் உழைப்புக்கான பாராட்டை பெறுவார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?

ஜனவரி 14ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 6:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். புதிய இடங்களுக்குச் செல்ல தயாராக இருக்கவும். ஏதேனும் ஒரு பணியில் மனம் லயித்து வேலை செய்யவும். குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.

ரிஷபம்: தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது உங்கள் கவனம் இருக்கும். இன்று முழுவதும் அவர்களது எண்ணங்களே உங்கள் மனதில் நிறைந்திருக்கும்.

மிதுனம்: மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகல் நேரத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் வெற்றியை கொண்டாடும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களை ஒத்திப் போடுவது நல்லது.

கடகம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் வேடிக்கை, சிரிப்பு, குதூகலம் நிறைந்திருப்பீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், வழக்கமான அமைதியான நிலைக்கு திரும்பி, பணியில் கவனம் செலுத்தி வேலையை நிறைவு செய்வீர்கள்.

சிம்மம்: அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வுக்காக, வேலையின் மீதும், வேலைகளை செயல்படுத்தும் உத்தியின் மீதும் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். இதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், வருங்காலத்தில் பலன்களை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம்.

கன்னி: அதிக அளவிலான வேலைகளை எடுத்துச்செய்யும் ஆர்வம் இருக்கும். மாலையில் தனிப்பட்ட விருந்து, சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமண விருந்து ஆகியவற்றில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.

துலாம்: உங்கள் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். உங்களது நீக்குப் போக்கான அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களது கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தி எடுத்துக்கூற முடியும்.

விருச்சிகம்: உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது, மிகவும் முக்கியம். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன், மனதில் இருப்பவற்றை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். பொது இடத்தில் பலர் பார்க்கும்வண்ணம் உங்கள் உணர்ச்சிகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்தக் கூடாது.

தனுசு: இன்று மேலதிகாரிகள், பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். உங்களது உழைப்பு பாராட்டைப் பெறும். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர் தான்.

மகரம்: உங்களது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதியான மனப்பான்மை, மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை உயர்வாக காட்டும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சச்சரவு ஏதேனும் ஏற்பட்டிருந்தால், இன்று அந்த மனக்கசப்பு நீங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கும்பம்: நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான கவலைகள் உங்கள் மனதில் இன்று முழுவதும் இருக்கும். இதுவரை நீங்கள் நண்பர்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கியதில்லை என்றாலும் இன்று அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள்.

மீனம்: மனதில் உள்ளவற்றை நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள். அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். சிறந்த கல்வியாளர்கள் மற்றும் முன்னேற்றமடைந்த மக்களுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

TAGGED:

RASIPALAN JAN 14
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
ராசிபலன்
RASIPALAN TODAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.