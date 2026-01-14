தனுசு ராசிக்காரர்கள் உழைப்புக்கான பாராட்டை பெறுவார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜனவரி 14ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். புதிய இடங்களுக்குச் செல்ல தயாராக இருக்கவும். ஏதேனும் ஒரு பணியில் மனம் லயித்து வேலை செய்யவும். குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.
ரிஷபம்: தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது உங்கள் கவனம் இருக்கும். இன்று முழுவதும் அவர்களது எண்ணங்களே உங்கள் மனதில் நிறைந்திருக்கும்.
மிதுனம்: மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகல் நேரத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் வெற்றியை கொண்டாடும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களை ஒத்திப் போடுவது நல்லது.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் வேடிக்கை, சிரிப்பு, குதூகலம் நிறைந்திருப்பீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், வழக்கமான அமைதியான நிலைக்கு திரும்பி, பணியில் கவனம் செலுத்தி வேலையை நிறைவு செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வுக்காக, வேலையின் மீதும், வேலைகளை செயல்படுத்தும் உத்தியின் மீதும் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். இதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், வருங்காலத்தில் பலன்களை நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம்.
கன்னி: அதிக அளவிலான வேலைகளை எடுத்துச்செய்யும் ஆர்வம் இருக்கும். மாலையில் தனிப்பட்ட விருந்து, சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமண விருந்து ஆகியவற்றில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்.
துலாம்: உங்கள் சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். உங்களது நீக்குப் போக்கான அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களது கருத்துக்களை நியாயப்படுத்தி எடுத்துக்கூற முடியும்.
விருச்சிகம்: உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவது, மிகவும் முக்கியம். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன், மனதில் இருப்பவற்றை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். பொது இடத்தில் பலர் பார்க்கும்வண்ணம் உங்கள் உணர்ச்சிகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்தக் கூடாது.
தனுசு: இன்று மேலதிகாரிகள், பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். உங்களது உழைப்பு பாராட்டைப் பெறும். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர் தான்.
மகரம்: உங்களது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதியான மனப்பான்மை, மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை உயர்வாக காட்டும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சச்சரவு ஏதேனும் ஏற்பட்டிருந்தால், இன்று அந்த மனக்கசப்பு நீங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்பம்: நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான கவலைகள் உங்கள் மனதில் இன்று முழுவதும் இருக்கும். இதுவரை நீங்கள் நண்பர்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கியதில்லை என்றாலும் இன்று அவர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள்.
மீனம்: மனதில் உள்ளவற்றை நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவீர்கள். அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். சிறந்த கல்வியாளர்கள் மற்றும் முன்னேற்றமடைந்த மக்களுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.