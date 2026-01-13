இன்று மனதிற்கு பிடித்தவர்களை கண்டுபிடிப்பீர்கள் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
ஜனவரி 13ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 13, 2026 at 6:58 AM IST
மேஷம்: உங்களுக்கு அனைத்திலும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் ஒருதலைப்பட்சமானது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடுவீர்கள். உறவுகளில் பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்பட்டால், சிந்தித்து பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்.
ரிஷபம்: மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் இன்று வெற்றிபெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள், லாபம் கொடுப்பதாகவும் திருப்திகரமானதாக இருக்கும். ஆனால் இன்று பகல் முழுவதும் பணி செய்து சோர்வாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அவர்களும் அதே போன்று உங்களிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிட வேண்டும்.
கடகம்: உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். மாலையில் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். அவரது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் அலட்சியமான போக்கின் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நாளின் பிற்பகுதியில், பணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை அலட்சியம் செய்தால், பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்கலாம்.
கன்னி: மனதிற்குப் பிடித்த உறவுகளை தேடும் முயற்சி வெற்றி பெறும். பணியில் நீங்கள், மற்றவர்களைவிட திறம்பட செயல்பட்டு, சொல்லிலும் செயலிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
துலாம்: அலுவலகத்தில் உள்ள உயரதிகாரிகள், உங்களது செயல்திறனைப் பார்த்து ஆச்சரியம் அடைவார்கள். இதன்மூலம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
விருச்சிகம்: உங்களது ஆளுமைப் பண்பை நீங்கள் நிரூபித்து, அனைத்து பிரச்சினைகளையும் ஒரு சவாலாக எதிர்கொண்டு, அவற்றைத் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்களது செயல்கள், உங்களது திறமைகளை எடுத்துக்கூற வேண்டும். உங்களது ஆளுமைப் பண்பை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் சுய மேம்பாட்டிற்காகவும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீட்டை அலங்கரிப்பீர்கள்.
மகரம்: உடல் நலத்தையும் மன நலத்தையும் கவனித்துக்கொண்டு, உங்கள் கனவுகளை நிறைவேற்ற தொடர்ந்து பணியாற்றினால், கடவுள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாக, முக்கியமான பரிவர்த்தனை ஒப்பந்தம் நிறைவேற்ற வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: வேலைப்பளுவின் காரணமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும், உங்களது கடின உழைப்பிற்கு, விரைவில் சிறந்த பலன் கிடைக்கும். உங்களது போட்டியிடும் திறன், உங்கள் உடன் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும்.
மீனம்: உங்களது கடந்த கால செயல்திறன் பற்றி யோசிப்பீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை மாற்ற நினைக்கலாம். உங்கள் திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக, உங்களது முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.