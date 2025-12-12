இன்று பெண்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
டிசம்பர் 12ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 12, 2025 at 7:03 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் பல விதமான விஷயங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வீர்கள். ஆனால் ‘மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல’ என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள, அவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவது மிகவும் முக்கியம்.
ரிஷபம்: மேலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். எனினும் அவர்கள் தங்கள் கீழ் பணிபுரிபவர்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அதனால் ஏமாற்றம் அல்லது வருத்தம் ஏற்படலாம். நாளின் பிற்பகுதியில், வெளிநாட்டிலிருந்து நல்ல செய்தி வரலாம்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள், சிந்தனையில் மூழ்கி இருப்பீர்கள். சிறிய சந்தோஷங்கள் கிடைக்கும். பணியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
கடகம்: உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து, சமூக அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும். உங்கள் மனிதாபிமான நடவடிக்கைகள் இன்று வழக்கத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும். பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்காக நீங்கள் அதிகம் செலவழிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமும் ஆற்றலும் அதிகம் இருப்பதால், வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களை பாராட்டவில்லை என்று சிறிது மன வருத்தம் அடைவீர்கள். நிதி நிலைமை குறித்து ஆராய்வீர்கள்.
கன்னி: பொதுவாக இன்று பெண்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். மாலையில் இறுக்கமான உறவில் இருப்பவர்களுக்கு விருந்து கொடுக்கலாம். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நீங்கள் இனிமையாக பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு பிடித்த ஆடையை அணியுங்கள். ஏனென்றால் பணியிடத்தில், உங்கள் மீது அனைவரும் கவனம் செலுத்துவார்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு, செயல்திறன் ஆகியவற்றிற்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் உங்களுக்கு உதவுவார்கள்.
விருச்சிகம்: விஷயங்கள் எப்படி தலைகீழாக மாறுகின்றன என்பதை நீங்கள் உணரலாம். நீங்கள் நம்பும் விஷயங்களை குறித்து மட்டும் பேசவும். இது, சச்சரவுகளை தவிர்க்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் பழகும்போது, மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது.
தனுசு: இன்று பலரை நீங்கள் சந்திக்க கூடும் என்பதால், சமுகத்தில் பழகும் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும். மாலையில், உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
மகரம்: உங்களை சுற்றியுள்ள அனைவரையும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். வருங்காலத்திலும் உங்களுடன் நேரம் செலவிடுவதை அவர்கள் விரும்புவார்கள். பிரச்சினைகளை எளிதாக தீர்க்கும் உங்களது திறமையின் காரணமாக அனைவரையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உறுதிப்பாடு, செயல்திறன் ஆகியவற்றின் காரணமாக தனித்துவம் பெற்று விளங்குவீர்கள். இன்று மதியம் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உணர்வீர்கள். அதன்மூலம் மற்றவர்களது வேலையையும் செய்வீர்கள்.
மீனம்: தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுவந்த சட்ட வழக்குகளில் திருப்தியான முடிவு கிடைக்கலாம். நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும். மதியம் குடும்ப விஷயங்கள் தொடர்பான பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாலையில் இசை அல்லது நடன வகுப்புகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.