இன்று அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படுத்தப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்

டிசம்பர் 10ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 10, 2025 at 6:57 AM IST

மேஷம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் அனைத்து வகைகளிலும் முழுமையான சுதந்திரத்தை விரும்புபவராக இருப்பீர்கள். பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்புள்ளது. பொதுவாக, குடும்ப விவகாரங்கள் இன்று ஆதிக்கம் செலுத்தும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் மிகவும் சுயநலத்துடன் நடந்துகொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை கொடுக்கக் கூடும். மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்த நினைப்பதால், முக்கிய உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம்.

மிதுனம்: ஏதோவொரு விஷயத்திற்காக உங்கள் மனம் ஏங்குகிறது. அதை அடைவதற்கு திறனை மேம்படுத்த வேண்டும். உங்களுடைய கற்பனைத்திறன் மூலம் இன்று சில தீர்வுகள் கிடைக்கக் கூடும். உங்கள் மனதை குடைந்து வரும் சில கேள்விகளுக்கு இன்று பதில் கிடைக்கலாம்.

கடகம்: நீங்கள் நினைக்கும் அல்லது செயல்படுத்தும் காரியம் வெற்றி பெறும். மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்புரிவார்கள். கற்பனைத் திறனை சிறப்பாக வெளிக்காட்டுவீர்கள். சுருக்கமாக, மகிழ்ச்சியை பலவகைகளிலும் கொடுக்கும் ஒரு நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பதற்காக கடுமையாக உழைப்பீர்கள். தீர்வுகளைக் காண்பதில் மிக வேகமாக செயல்படுவீர்கள். அச்ச உணர்வுகள் உங்கள் சந்தோஷத்தை பாதிக்க நீங்கள் அனுமதிக்க மாட்டீர்கள்.

கன்னி: முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க, உங்களுக்கு புதுமையான வழிகள் தோன்றும். இது தீர்வினைக் கொடுக்கும்.

துலாம்: உங்களுக்கு பெரும் புகழை சேர்க்கும் நாளாக இருக்கும். புதுமையான திட்டங்கள், சுயநிதி தொடர்பாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி மற்றும் விருப்பம் நிறைவேறும். இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து, நன்றாக சிந்திக்கவும். கர்மவினைகளை எவரும் தவிர்க்க முடியாது. பலன்களை நினைத்து அதிகம் சிந்திக்க வேண்டாம். கூட்டு முயற்சி தொடர்பான விஷயங்களில், பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து கவனமாக கையாளவும்.

தனுசு: இன்றைய தினத்தில் பிரச்சினையினால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். அதனை விரைவாக தீர்க்க முயற்சி எடுக்கவும். ஆனால் நாளின் இறுதியில், உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

மகரம்: இன்றைய தினத்தை நீங்கள் உற்சாகத்துடன் தொடங்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அதிக செயல்திறனுடன் பணியாற்றும் வகையில், வேலை முறையில் மாற்றம் கொண்டு வருவீர்கள். இதனால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.

கும்பம்: ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவுடன் செயல்படும் சக பணியாளர்கள் உங்கள் செயல்திறனை அதிகரிக்க உதவுவார்கள். உங்கள் படைப்பாற்றல் உங்களுக்கு புகழைச் சேர்க்கும். நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.

மீனம்: இன்று நீங்கள் எதிர்பாலினத்தவரின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். இது எதிர்காலத்தில் உங்கள் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும். நீங்கள் கோப உணர்வு கொண்டவராகவும், சவால்களை சந்திக்க தயங்காதவராகவும் இருப்பீர்கள்.

