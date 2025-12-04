நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 4, 2025 at 7:08 AM IST
மேஷம்: இன்று, நீங்கள் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையில் சிக்கிக்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. அதனை தவிர்க்க எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது. நிலைமையை அமைதியாக கையாளவும்.
ரிஷபம்: இன்று அதிகம் யோசிக்காமல் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ளவும். தேவையற்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும்.
மிதுனம்: மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். பதில் தெரியாத கேள்விகளுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பலன் கிடைக்கும்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில் கடவுளின் ஆசியால் உங்களுக்கு வெற்றி கிட்டும். முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் முடிக்கப்படும். மற்றவர்களை விட திறமையாக செயல்பட மாணவர்களுக்கு இது பொன்னான காலமாகும். விரும்பிய அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: வீட்டு விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபடலாம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
கன்னி: உங்கள் இதயத்தின் ஓரத்தில் தேக்கி வைத்த உணர்ச்சிகள் இன்று வெளிப்படலாம். உங்கள் உடைமைகள் மீது உணர்ச்சி ரீதியான பிணைப்புகளை உருவாக்கலாம். எனினும், சூழல் உங்களுக்கு உகந்ததாக இல்லை என்பதால் மிகவும் பதற்றமாக உணரலாம்.
துலாம்: கணவன், மனைவிக்கு இடையே உறவு பலப்படும். குடும்பத்தினர்களுடன் விருந்திற்கு ஒன்றாக வெளியில் செல்வதால் உறவு வலுப்படும் வாய்ப்புள்ளது. இன்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் சிறந்த நாளாக அமையும்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் நற்செயல் செய்தாலும் அதற்கான பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. பணியில் முழு கவனத்துடன் முயற்சி செய்தல் அவசியம். வியாபாரத்தில் பொறுமை மற்றும் நம்பிக்கை வேண்டும். நல்லது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது முக்கியம்.
தனுசு: உங்களைச் சுற்றி உள்ளவர்கள் கூறும் அறிவுரைகளை உங்களின் நன்மைக்காக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவற்றை மனதில் கொண்டு சந்தேகமின்றி உங்கள் முடிவுகளை எடுப்பதன் மூலம் நன்மை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: இன்று, நீங்கள் குழப்பமான எண்ணங்கள் காரணமாக அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். எதிர்மறையான உணர்வுகளில் இருந்து விடுபட முடியவில்லை என்றாலும், உங்கள் கடின முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கும். வருங்காலத்திற்கான சிறந்த அடித்தளத்தை அமைப்பீர்கள்.
கும்பம்: பல தரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் உரையாடுவதன் மூலம் உங்கள் அறிவுத்திறன் மேம்படும். உங்களது திறன்களை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துவீர்கள். ஆனால், இதனால் உங்களுக்கு சிறிது சோர்வு ஏற்படலாம்.
மீனம்: வர்த்தகத்துறையில் சில தடைகள் காரணமாக உங்கள் மனது மிகவும் பாதிக்கப்படும். பிரச்சினையின் மூல காரணத்தை அறிந்து அதற்கான தீர்வை யோசிக்கவும். பொறுமையாக செயல்பட்டு உங்கள் முயற்சியின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது நல்லது. தகுந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.