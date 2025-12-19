நேர்மறையான அணுகுமுறை இன்றைய நாளை வழிநடத்தும் - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : December 19, 2025 at 7:04 AM IST
மேஷம்: உங்களது வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். புதிய இடங்களுக்குச் செல்ல தயாராக இருக்கவும். பணியில் ஆர்வமுடன் வேலை செய்யவும். அளவுக்கு அதிகமான வகையில் வேலை செய்யக்கூடாது. குழு நடவடிக்கைகளில் அனைவரது கவனமும் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களது கவனம் முழுவதும் தனிப்பட்ட நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது இருக்கும். அவர்களுடனான உங்கள் ஆத்மார்த்தமான உறவுகள் மூலம் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினம் மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகல் நேரத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் திறமையான பணியின் காரணமாக பெற்ற வெற்றியை கொண்டாடும் வாய்ப்புள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களில் தற்போது முடிவெடுக்காமல் சிறிது ஒத்திப்போடுவது நல்லது.
கடகம்: இன்றைய தினம் வேடிக்கையான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். வம்பு பேச்சுக்கள், சிரிப்பு மற்றும் குதூகலம் நிறைந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில், வழக்கமான அமைதியான நிலைக்கு திரும்பி, பணியில் கவனம் செலுத்தி வேலையை நிறைவு செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வை அடைய வேலையின் மீதும், வேலைகளை செயல்படுத்தும் உத்தியின் மீதும் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். இதற்கான பலன்கள் உடனடியாக கிடைக்காவிட்டாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கலாம்.
கன்னி: அதிக அளவிலான வேலைகளை எடுத்துக் கொள்வதற்கான ஆர்வம் இன்று அதிகம் இருக்கும். கடும் உழைப்பிற்குப் பிறகு, புத்துணர்ச்சி பெற தனிப்பட்ட விருந்து, சமூக நிகழ்ச்சிகள் அல்லது திருமண விருந்து ஆகியவற்றில் கலந்துகொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய தினம் பிறர் கூறும் அனைத்தையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்களை சுற்றி நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நீக்குப்போக்கான அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களது கருத்துகளை நியாயப்படுத்தி எடுத்துக்கூற முடியும்.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுடன், மனதில் உள்ளதை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் இதயத்தில் உணர்ச்சிகள் அதிகம் இருந்தாலும், பொது இடத்தில் பலர் பார்க்கும் வண்ணம் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது.
தனுசு: மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து பல கூடுதல் பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். நீங்களும் அதற்காக கடுமையாக உழைத்து உங்கள் திறமையை நிரூபித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். ஊக்கத்தொகை கிடைத்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர் தான்.
மகரம்: நாளின் தொடக்கம் சிறந்த வகையில் இருக்கும். உங்களது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் உறுதியான மனப்பான்மை, மற்றவர்களிடமிருந்து உங்களை உயர்வாக காட்டுகிறது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. வாழ்க்கைத் துணையுடன் சச்சரவு ஏற்பட்டிருந்தால் இன்று அந்த மனக்கசப்பு நீங்கலாம்.
கும்பம்: நிதி நிலைமை மற்றும் வருமானம் தொடர்பான எண்ணங்கள் அல்லது கவலைகள், உங்கள் மனதில் இன்று முழுவதும் இருக்கும். மாலையில் நண்பர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இன்று நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துகொள்வீர்கள்.
மீனம்: உங்களது மனதில் உள்ளவற்றை, நெருக்கமானவர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்களது சிறந்த தொடர்பு திறன் காரணமாக, அறிவார்ந்த மக்கள் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு கொள்வார்கள். சிறந்த கல்வியாளர்கள் மற்றும் முன்னேற்றமடைந்த மக்களுடன் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும்.