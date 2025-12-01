மாதத்தின் முதல் நாள் எப்படி இருக்கும் - உங்கள் ராசிக்கான பலன் என்ன?
டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று உங்கள் தோற்றத்தை மேம்படுத்த அதிக முயற்சிகள் மேற்கொள்வீர்கள். உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரிக்கும் நாளாக அமையக்கூடும். வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து உறவுகளை அளவிடுவதை தவிர்க்கவும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு காதல் உணர்வு அதிகமாக இருக்கும். மனதிற்கு பிடித்தவர் பற்றிய எண்ணம் உங்களை ஆக்கிரமிக்கும். இன்றைய மாலைப்பொழுதில் காதல் துணையுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு மிகவும் லாபமானதாகவும், முற்போக்கான நாளாகவும் இருக்கும். வேலைகளில் ஊக்குவிப்பையும், பாராட்டையும் எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், வெற்றியை உங்கள் தலைக்குள் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டாம்.
கடகம்: உங்கள் பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு எதிர்காலத்தில் நன்மைகளை கொடுக்கும். இன்று மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து செயல்படுவீர்கள். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: தேவையற்ற செலவுகளை செய்வதற்கு முன்பு சிந்திக்க வேண்டும். ‘எறும்பு தேவைக்காக முன்கூட்டியே சேமித்து வைக்கும்’ என்ற கதையில் இருந்து, சேமிப்பின் அவசியத்தை கற்றுக்கொள்வது அவசியமானது.
கன்னி: இன்று அமைதியாகவும், நிதானமாகவும் இருப்பீர்கள். உங்கள் மன அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும் காரணிகள் எதுவும் இல்லை. குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் உங்களை முழுமையாக ஆதரிப்பதோடு, தடைகளை சமாளிக்க ஊக்குவிப்பார்கள்.
துலாம்: கடந்த கால அனுபவங்களிலிருந்து பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக நிறைய படிப்பினைகளை கற்றுக் கொள்வீர்கள். விலையுயர்ந்த பொருட்கள் தொடர்பாக சற்று அதிகமாக உரிமை கொண்டாடுவீர்கள். நாள் முழுவதும் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த கவலைகள் தொடரும்.
விருச்சிகம்: உடல் பருமனை தவிர்க்க ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கங்களைப் பின்பற்றி தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யவும். ஒழுங்கற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கைமுறை பல பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
தனுசு: உங்களுடைய சொந்த கருத்துக்களை மனதில் சிந்தித்து முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பல்வேறு சிக்கல்களுக்கான காரணத்தை கண்டறிய முயல்வீர்கள். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுக்க காலதாமதம் ஏற்பட்டாலும், விவேகமாக செயல்பட முயற்சி செய்வீர்கள்.
மகரம்: உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலையின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் நாள் முழுக்க நிற்கவே நேரம் இருக்காது. அது உங்கள் உற்சாகத்தை குறைக்கச் செய்யும். பிற்பகலில் நீங்கள் சோர்வடைந்து விடுவீர்கள். அறிவுப்பூர்வமாக சிந்தித்து, கவனமாக செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
கும்பம்: சமாதானத்தையும், மகிழ்ச்சியையும் பரப்ப விரும்பும் உங்களுக்கு, இன்று நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிட்டும். பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக சொந்த நலன்களை தியாகம் செய்யவேண்டி இருக்கும். ஒரு சமாதான செயலராக செயல்படுவது நல்லது என்றாலும், பிறர் அதை தங்கள் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
மீனம்: உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை தீவிரமாக சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக இருப்பதால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.