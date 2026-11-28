கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புகழும் அதிர்ஷ்டமும் தேடி வரும் - உங்களுக்கு நாள் எப்படி இருக்கப் போகிறது?
நவம்பர் 28ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 28, 2026 at 6:53 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கான நேரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். எனினும், கேண்டில் லைட், ரோஜா பூக்கள், இசை என பலவித ஏற்பாடுகளை செய்து மாலையில் நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: புதிய வர்த்தக திட்டங்கள் தொடர்பான உறுதியான முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது. அதனால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை போக்க, காதலியுடன் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்யவும்.
மிதுனம்: உங்களது கோப உணர்வு மற்றும் விரோதப் போக்கின் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படலாம். எனினும் நீங்கள் செய்த தவறுகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம். உங்கள் பணியிடத்தில் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது.
கடகம்: சரியான அணுகுமுறையால் நீங்கள் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும். நாளின் முடிவில் உங்கள் திறனையும் ஆளுமைப் பண்பையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீடுகளிலும் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களின் மதிப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். அதிக பொறுப்புகளால், மற்றவர்கள் மீது சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக முக்கிய முடிவெடுப்பீர்கள்.
கன்னி: உங்கள் கலைத்திறன் இன்று வெளிப்படும். நீண்ட வருடங்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த தனிப்பட்ட உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். நாளின் முடிவில் புதிய மர சாமான்கள் மற்றும் கலைப்பொருட்களை கொண்டு வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும் என்பதால் சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஈடுபாட்டுடன் பழகவும். இன்று சில பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாலையில் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுக்காக குறிப்பிட்ட அளவில் பணத்தைச் செலவழிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்களை மேம்படுத்திக்கொள்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு, நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் அதிக செலவுகள் ஏற்படக்கூடும். நாளின் முடிவில் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதா அல்லது பணியில் ஈடுபடுவதா என்ற குழப்பம் இருக்கும். இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து நடுநிலையுடன் செயல்படவும். நாளின் முடிவில், உங்களது திறனையும் ஆற்றலையும் மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
மகரம்: இன்று குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக வீட்டை அலங்கரிக்கும் விஷயங்களில் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். அவர்களது ஆதரவுடன் நீங்கள் இந்த உலகையே வெல்லலாம்.
கும்பம்: புகழும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களைத் தேடி வரும். அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகள் தவிர, மேலும் சிறந்து விளங்குவதற்கான ஊக்கமும் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தியடைவார்கள். எனினும், நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
மீனம்: உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாள் இது. நல்ல செய்தியால் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகள் மதிய நேரத்தில் முடிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. வர்த்தக நடவடிக்கை தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது.