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மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்: சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நேரடி கள ஆய்வு

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தர உள்ளதால், கூடுதல் சின்டெக்ஸ் குடிநீர் தொட்டிகள், குடிநீர்க் குழாய்கள் மற்றும் நடமாடும் கழிப்பறைகளை ஏற்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது.

மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நேரடி கள ஆய்வு
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நேரடி கள ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 9:49 AM IST

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மதுரை: உலகப் புகழ் பெற்ற மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலில் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள மகா திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழாவை முன்னிட்டு, பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசால் நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் தலைமையில் (செப்.15) விரிவான நேரடிக் கள ஆய்வு நடைபெற்றது.

ஆய்வுக் குழுவினர் திருக்கோயிலைச் சுற்றியுள்ள சித்திரை வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகள், யாகசாலை வளாகம், ஏழு நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளை நேரில் பார்வையிட்டனர்.

கும்பாபிஷேக நிகழ்வு வரைபடத்துடன் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் அலுவலர்கள்
கும்பாபிஷேக நிகழ்வு வரைபடத்துடன் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் அலுவலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பல்லடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடம், பெரியார் பேருந்து நிலைய பல்லடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடம், எல்லீஸ் நகர் மற்றும் கிரைம் பிராஞ்ச் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாகன நிறுத்துமிடங்கள், தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் மருத்துவ முகாம்களையும் ஆய்வு செய்தனர்.

கட்டமைப்புகளின் உறுதித்தன்மையை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு

கும்பாபிஷேகத்திற்கு முன்னதாக அனுமதி பெற்றவர்கள் செல்லும் வழிகள் மற்றும் விழா நிறைவடைந்த பின்னர் பொதுமக்கள் தரிசனத்திற்காக செல்லும் பாதைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு, கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க ஏழு நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகளிலும், சித்திரை வீதிகளிலும் கூடுதல் தடுப்புகள் அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.

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திருக்கோயில் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக கட்டமைப்புகள், மேடைகள், பந்தல்கள் உள்ளிட்டவற்றின் உறுதித்தன்மையை பொதுப்பணித்துறை மற்றும் மின் ஆய்வுத் துறை அலுவலர்கள் முழுமையாக ஆய்வு செய்து, உரிய சான்றிதழ்களை வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதேபோல், அனைத்து மின் இணைப்புகளின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்து சான்றளிக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

யாகசாலையில் தீத்தடுப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

யாகசாலை வளாகத்தில் தீத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேலும் தீவிரப்படுத்தவும், குறுகிய தெருக்களிலும் எளிதில் சென்று செயல்படக்கூடிய சிறிய ரக தீயணைப்பு வாகனங்களை (Mini Fire Tenders) போதிய அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், தீயணைப்பு உபகரணங்களை முறையாகப் பராமரித்து அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு தயாராக வைத்திருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

கண்காணிப்புக் குழுவுக்கு ஏற்பாடுகளை விவரிக்கும் அலுவலர்
கண்காணிப்புக் குழுவுக்கு ஏற்பாடுகளை விவரிக்கும் அலுவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பக்தர்களின் அவசர மருத்துவத் தேவைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ முகாம்களில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களின் சுழற்சி முறையிலான பணியை உறுதி செய்யவும், கூடுதல் படுக்கைகள், ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் அவசரகால மருந்துகளை போதிய அளவில் இருப்பில் வைத்திருக்கவும் சுகாதாரத் துறையினருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகள் அதிகரிப்பு

லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தர உள்ளதால், கூடுதல் சின்டெக்ஸ் குடிநீர் தொட்டிகள், குடிநீர்க் குழாய்கள் மற்றும் நடமாடும் கழிப்பறைகளை ஏற்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டது. குறிப்பாக வடக்கு கோபுரம் பகுதியில் கூடுதல் குடிநீர் வழங்கும் கருவிகளை அமைத்து, அவற்றைச் சுற்றிலும் பாதுகாப்புத் தடுப்புகள் அமைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

வெயிலை சமாளிக்க நடைபாதைகளில் தேங்காய் நார் பாய்கள்

பக்தர்களின் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில் நடைபாதைகளில் தேங்காய் நார் பாய்களை விரிக்கவும், வெயிலின் தாக்கத்தை குறைக்க சாலைகளில் தொடர்ந்து தண்ணீர் தெளிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது. திருக்கோயிலைச் சுற்றியுள்ள சாலைகளில் காணப்படும் பள்ளங்களை உடனடியாக சீரமைக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், கூடுதல் துப்புரவுப் பணியாளர்களை நியமித்து, விழா நடைபெறும் பகுதிகளில் உருவாகும் கழிவுகளை உடனுக்குடன் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.

கோயிலைச் சுற்றிலும் கள ஆய்வு மேற்கொண்ட அலுவலர்கள்
கோயிலைச் சுற்றிலும் கள ஆய்வு மேற்கொண்ட அலுவலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அனைத்து வாகன நிறுத்துமிடங்களிலும் முறையான போக்குவரத்து மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளவும், பக்தர்களின் காலணிகளை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான மையங்களை ஒழுங்குபடுத்தி கூடுதல் வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. பொதுமக்கள் எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகள், குடிநீர், கழிப்பறைகள், காலணி பாதுகாப்பு மையங்கள் உள்ளிட்டவற்றை சுட்டிக்காட்டும் வழிகாட்டிப் பலகைகளைத் தெளிவாக அமைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.

இரவு நேர பாதுகாப்புக்கு கூடுதல் மின்விளக்குகள்

இரவு நேரத்திலும் பக்தர்கள் அதிகளவில் வருகை தர உள்ள நிலையில், கோயில் கோபுரங்கள் மற்றும் முக்கியப் பகுதிகளில் கூடுதல் மின்விளக்குகளை பொருத்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும், உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையின் முறையான அனுமதி பெறாமல் எந்தவிதமான அன்னதானமும் வழங்க அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் அதிகாரிகளுக்கு திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மகா திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழாவிற்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வருகை தர உள்ள நிலையில், அவர்களின் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை முழுமையாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் அறிவுறுத்தினர்.

விழா ஏற்பாடுகளில் எந்தவிதமான தொய்வும் ஏற்படாத வகையில், அனைத்து துறை அலுவலர்களும் முழுமையான ஒருங்கிணைப்புடன், அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் உத்தரவிட்டனர்.

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