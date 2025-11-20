ETV Bharat / spiritual

கொஞ்சம் பிஸ்கட், கொஞ்சம் சூடான சுக்கு நீர்; ஐயப்ப பக்தர்களுக்காக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சிறப்பு ஏற்பாடு

பக்தர்களுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சன்னிதானத்தின் நடைப்பந்தலில் திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சார்பில் சூடான சுக்கு நீர், பிஸ்கட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

டம்ளர்களில் வழங்கப்படும் சூடான சுக்கு நீர்
டம்ளர்களில் வழங்கப்படும் சூடான சுக்கு நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 20, 2025

தேனி: பம்பையில் இருந்து மலையேறி சபரிமலை ஐயப்ப கோயிலின் சன்னிதானம் வரும் பக்தர்களின் களைப்பை போக்கும் வகையில் 24 மணி நேரமும் சூடான சுக்கு நீர் மற்றும் பிஸ்கட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

கேரள மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் உலகப் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு கார்த்திகை, சித்திரை, விசு உள்ளிட்ட மாதங்களில் அதிகளவிலான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். அதிலும், குறிப்பாக கார்த்திகை மாதம் பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து, மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜையில் கலந்து கொள்கின்றனர்.

ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிபவர்கள் ஒரு மண்டலம் எனப்படும் 48 நாட்கள் காலை, மாலை என இரு வேளைகளிலும் குளித்துலிட்டு தினமும் விரதம் இருந்து ஐயப்பனுக்குப் பூஜை செய்து, இருமுடி கட்டி சபரிமலைக்குச் சென்று வருவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டின் கார்த்திகை மாதம் நவம்பர் 17ஆம் தேதி தொடங்கிய டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை உள்ளது. நவம்பர் 17 ஆம் தேதி ஐயப்ப பக்தர்கள் சந்தனம் மற்றும் துளசி ருத்ராட்சம் மாலை அணிந்து சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு விரதம் இருக்க துவங்கினர். தொடர்ந்து 'சாமியே சரணம் ஐயப்பா' என்று கோஷமிட்டு சபரிமலையில் நடைபெறும் சிறப்புப் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு வருகை புரிகின்றனர். பக்தர்களின் வசதிக்காக 200க்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு, தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் மருத்துவ முகாம்கள் போன்ற பல்வேறு அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பாட்டில்களில் சூடான சுக்கு நீர் விநியோகம்
பாட்டில்களில் சூடான சுக்கு நீர் விநியோகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: “பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு” மாலை அணிந்து விரதத்தை தொடங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள்!

இந்த நிலையில் தற்போது, திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சார்பில் சபரிமலையில் தரிசனத்திற்காக காத்திருக்கும் பக்தர்களின் களைப்பு போக்க சூடான சுக்கு குடிநீர் மற்றும் பிஸ்கட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சார்பில், பக்தர்கள் சன்னிதானத்தில் பெரிய நடைப்பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பம்பையில் இருந்து மலையேறி களைத்துபோய் சன்னிதானம் வரும் பக்தர்கள் 24 மணிநேரமும் கொதிக்க வைத்த சுக்கு நீரை பாட்டிலில் பெற்று கொள்ளலாம். மேலும் பிஸ்கட்களையும் அவர்கள் பெறலாம்.

இதனால் பக்தர்கள் பெரிதும் பயன்பெறுவார்கள் என்று தேவசம் போர்டு நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. சிறியவர்கள், முதவ் பெரியவர்கள் வரை பக்தர்கள் மலை ஏறுவதால் அவர்களின் களைப்பை போக்கும் வகையில் இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்று பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

