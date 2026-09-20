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குலசை தசரா திருவிழா: ஆபாச நடனங்கள் ஆடினால் கடும் நடவடிக்கை பாயும் - கோட்டாட்சியர் எச்சரிக்கை

தசரா திருவிழாவிற்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் இரும்பு ஆயுதங்களை கொண்டு வருவதற்கும், சாதி பெயரிட்ட உடைகளை அணிந்து வருவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில்
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 4:26 PM IST

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தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவில் ஆபாச நடனங்கள் ஆடினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகப்புகழ் பெற்ற தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா வருகிற அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் அக்டோபர் மாதம் 20-ஆம் தேதி நள்ளிரவு கடற்கரையில் நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிலையில் தசரா திருவிழாவிற்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (செப்டம்பர் 20) கோயில் வளாகம் அருகே உள்ள சிவனைந்த பெருமாள் மஹாலில் நடைபெற்றது. திருச்செந்தூர் கோட்டாட்சியர் கௌதம், டிஎஸ்பி சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் காவல்துறையினர், போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள், முத்தாரம்மன் கோயில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் கண்ணன், கோயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் தசரா குழு நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், தசரா குழு நிர்வாகிகள் சார்பாகவும், பக்தர்கள் சார்பாகவும் பல கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டன. குறிப்பாக திருவிழா நடைபெறும் 10 நாட்களும் குலசேகரன்பட்டினம் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள மதுபானக் கடைகளை முழு நேரமாக அடைக்க வேண்டும். திருவிழா நாட்களில் இரவு அம்மன் வீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சி அன்றைய தினமே நிறைவு பெற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கபட்டன.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய கோட்டாட்சியர் கௌதம், “குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழாவிற்கு வரும் பக்தர்கள், சாதிகள் சம்பந்தப்பட்ட கொடிகள், ரிப்பன்களை கொண்டு வரவும், அது சம்பந்தப்பட்ட ஆடைகளை அணிந்து வரவும் அனுமதி இல்லை. அப்படி அணிந்து வந்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், இரும்பினால் ஆன ஆயுதங்கள் கொண்டு வரவும் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

மேலும் வருடந்தோறும் ஆபாச நடனத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனாலும் அதையும் மீறி சில இடங்களில் இந்த நடனங்கள் நடந்து வருகிறது. இந்த வருடம் அதையும் மீறி நடத்தினால் கடும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். தொடர்ந்து, கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக கூடுதலாக குடி தண்ணீர், கழிப்பிட வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும்.

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வாகன ஓட்டிகளுக்கு உதவி செய்யும் பொருட்டு பார்க்கிங் வசதி குறித்த அறிவிப்புகள் முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தப்படும். தற்காலிக கடைகளில் விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களை தரமாக வழங்க கடைக்காரர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்படும். கடற்கரை பகுதியில் கடலோர பாதுகாப்புப் படையினர் ரோந்து பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவார்கள்.

திருவிழாவின்போது முடி காணிக்கை செலுத்தும் பக்தர்களின் வசதிக்காக தனி வழி அமைக்கப்படும். கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பொதுமக்களுக்கு தனி வழியும், தசரா குழுக்களுக்கு தனி வழியும் அமைக்கப்படும். தசரா திருவிழா குறித்த அனைத்து தகவல்களும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், இந்த கூட்டத்தில் பக்தர்கள் சார்பில் வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்ட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

KULASAI DASARA FESTIVAL
DASARA FESTIVAL
STRICT ACTION AGAINST OBSCENE DANCE
குலசை தசரா திருவிழா
KULASAI DASARA ACTION OBSCENE DANCE

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