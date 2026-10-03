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ஒரே நாளில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திவ்ய தேச திருக்கோயில்களை தரிசிக்கலாம் - பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்

முன்னதாக தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் தொடங்கப்பட்டிருந்த நவக்கிரக சுற்றுலா பேருந்திற்கு பயணிகள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்ததை தொடர்ந்து இச்சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆன்மீக சுற்றுலாப் பேருந்து
ஆன்மீக சுற்றுலாப் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 4:21 PM IST

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தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் கோட்டம் சார்பில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திவ்ய தேச திருக்கோயில்களை பக்தர்கள் ஒரே நாளில் தரிசிக்கும் வகையில் ஆன்மீக சுற்றுலாப் பேருந்து இயக்கப்படுகின்றது.

ஆன்மீக சுற்றுலாப் பேருந்து புறப்படும் நேரம்

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் கும்பகோணம் கோட்டம் சார்பில் இன்று (அக.03) முதல் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திவ்ய தேச திருக்கோயில்களை தரிசிக்கும் வகையில் ஆன்மீக சுற்றுலா குளிர்சாதனப் பேருந்து சேவைத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கும்பகோணம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து அதிகாலை 05.00 மணிக்கு புறப்படும், ஆன்மீக சுற்றுலாப் பேருந்து, அன்றைய தினமே இரவு 8 மணிக்கு பேருந்து நிலையத்தை வந்தடையும்.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திவ்ய தேச திருக்கோயில்கள் எவை?

திருக்காழிச்சீராம விண்ணகரம் என்றழைக்கப்படும் ஸ்ரீ தாடாளன் திருக்கோயில் (சீர்காழி), திருவெள்ளக்குளம் அண்ணன் பெருமாள் திருக்கோயில் (சீர்காழி), ஸ்ரீ கல்யாண ரெங்கநாதர் திருக்கோயில் (திருநகரி, மயிலாடுதுறை), திருமணிக்கூடம் ஸ்ரீ வரதராஜப் பெருமாள் திருக்கோயில் (சீர்காழி), வைகுண்ட விண்ணகரம் ஸ்ரீ வைகுண்டநாதர் திருக்கோயில் (சீர்காழி), திருநாங்கூர் வான் புருஷோத்தமன் பெருமாள் திருக்கோயில் (சீர்காழி), ஸ்ரீ செம்பொன்செய் பெருமாள் திருக்கோயில் (திருநாங்கூர்), ஸ்ரீ பள்ளிகொண்ட பெருமாள் திருக்கோயில் (திருநாங்கூர்), ஶ்ரீ குடமாடும் கூத்தன் பெருமாள் திருக்கோயில் (திருநாங்கூர்), ஸ்ரீ நாராயணப் பெருமாள் திருக்கோயில் (திருநாங்கூர்), ஸ்ரீ பரிமள ரங்கநாதர் திருக்கோயில் (மயிலாடுதுறை), ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாஸப் பெருமாள் திருக்கோயில் (சேங்கனூர்), ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள்/ திருநறையூர் நம்பி திருக்கோயில் (நாச்சியார் கோயில்), ஸ்ரீ சாரங்கபாணி பெருமாள் திருக்கோயில் (திருக்குடந்தை)

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான வசதிகள்

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திவ்ய தேச திருக்கோயில்களைக் கண்டுகளிக்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள ஆன்மீக சுற்றுலாப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு காலை மற்றும் மதிய உணவு வழங்கப்படும். அத்துடன், திருக்கோயில்களில் சிறப்பு தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்பதிவுச் செய்வது எப்படி?

ஆன்மீக சுற்றுலாச் செல்ல விரும்பும் பயணிகள் www.tnstc.in என்ற இணைய தளப்பக்கத்திலோ அல்லது டிஎன்எஸ்டிசி மொபைல் செயலி மூலமாகவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

முன்னதாக தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் தொடங்கப்பட்டிருந்த நவக்கிரக சுற்றுலாப் பேருந்திற்கு பயணிகள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்புக் கிடைத்ததை தொடர்ந்து இச்சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திவ்ய தேச திருக்கோயில்
பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம்
கும்பகோணம் கோட்டம்
DIVYA DESAM TEMPLES KUMBAKONAM

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