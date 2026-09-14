விநாயகர் சதுர்த்தி: காஞ்சியில் புகழ்பெற்ற 9 அடி உயரம் ராஜகோபுர விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்
இந்த ஒன்பது அடி விநாயகர் சிலைக்கு வஸ்திரம் சாத்தி, மாலைகள் அணிவித்து, குருக்கள் தூப தீப ஆராதனை காட்டினார்.
Published : September 14, 2026 at 6:20 PM IST
காஞ்சிபுரம்: விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, காஞ்சியில் புகழ்பெற்ற 9 அடி உயரம் உள்ள ராஜகோபுர விநாயகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதத்தின் வளர்பிறை அன்று முழுமுதற் கடவுளான விநாயகரின் பிறந்த நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்று (செப். 14) நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
விநாயகர் சதுர்த்தி இந்துக்களின் முக்கியமான விழாவாகும். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் விதவிதமான விநாயகர், வண்ண வண்ண விநாயகர் சிலைகள் வைத்து மக்கள் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், விநாயகருக்கு மிகவும் பிடித்த கொழுக்கட்டை, சுண்டல், அப்பம், பொரி மற்றும் நவதானியங்கள் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களை வைத்து பூஜைகளும் செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் வைத்து வழிபாடு செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள், ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு நீர்நிலைகளில் விசர்ஜனம் செய்யப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரத்தில் உலகப் புகழ் பெற்ற காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் ஆலய ராஜகோபுரத்தின் அடிவாரத்தில் ராஜகோபுர விநாயகரும், ஆறுமுகரும் உள்ளனர். இந்த ராஜகோபுர விநாயகர் சுமார் 9 அடி உயரத்தில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இந்த விநாயகருக்கு இன்று எண்ணெய்க்காப்பு, சீயக்காய், பால், தயிர், சந்தனம், அபிஷேகத்தூள், பன்னீர் ,மஞ்சள், விபூதி மற்றும் பழ வகைகளை கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னர் வஸ்திரம் சாத்தி, மாலைகள் அணிவித்து, ராஜகோபர விநாயகருக்கு குருக்கள் தூப தீப ஆராதனை காட்டினார். இந்த ராஜகோபுரம் விநாயகரை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும், களிமண்ணால் தயாரிக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை, அவருக்கு பிடித்தமான அவுல் கடலை, எருக்கம்பூ மாலை, அறுகம்புல் மாலை போன்றவை விநாயகர் சிலைக்கு அணிவித்தும், நாவல்பழம் உள்ளிட்ட பழங்கள், தானியங்கள் (கேழ்வரகு, கம்பு கதிர்) கடலை, கொழுக்கட்டை போன்றவற்றைப் படையலிட்டு கொண்டாடுவது வழக்கம்.
இதற்காக, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பூக்கடை சத்திரத்தில் மண் விநாயகர் சிலையை வாங்கவும் பூக்கள் விலை குறைந்துள்ளதால் பூக்களை வாங்க பூக்கடை சத்திரத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. மேலும், நேற்று ரூ.1500-க்கு விற்பனை செய்து வந்த மல்லிகைப்பூ இன்று கிலோ ரூ.800 குறைந்துள்ளதால் பொதுமக்களும் ஆர்வமுடன் பூக்களை வாங்கி சென்றனர்.
அதேபோல, விநாயகர் சிலைக்கு தேவையான குடை, மாலைகள், அருகம்புல், பழவகைகள் போன்றவை வாங்க பஜார் வீதிகளில் பொதுமக்கள் குவிந்து வருவதால் வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.