ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் திருக்கோயிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு - திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவையொட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு பெருமாள் கோயில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர்
ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் திருக்கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசியையொட்டி சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி இன்று அதிகாலை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

108 வைணவ திருதலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என அனைவராலும் போற்றப்படும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு ரங்கநாதர் கோயிலில், வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா கடந்த 19 ஆம் தேதி திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து, 20 ஆம் தேதி காலை திருமொழி திருநாள் எனப்படும் பகல்பத்து உற்சவம் தொடங்கியது. இதனையடுத்து, தினமும் நம்பெருமாள் பல்வேறு அலங்காரத்தில் புறப்பட்டு அர்ஜூன மண்டபம் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பகல் 10 ஆம் நாளான நேற்று நம்பெருமாள் மோகினி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார்.

பிரசன்ன வெங்கடாசலபதி
பிரசன்ன வெங்கடாசலபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சொர்க்கவாசல் திறப்பு

இந்நிலையில் ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சொர்க்கவாசல் இன்று (டிச.30) அதிகாலை 5.45 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது. இதில், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு கோவிந்தா..கோவிந்தா என முழக்கமிட்டனர். தொடர்ந்து, நம்பெருமாள் ரத்தின அங்கி, பாண்டியன் கொண்டை, கிளிமாலை உள்பட பல்வேறு சிறப்பு ஆபரணங்கள் அணிந்து ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்து வருகிறார்.

காரமடை அரங்கநாத சுவாமி
காரமடை அரங்கநாத சுவாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரங்கநாத திருக்கோயில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு

கோவையில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற வைணவ திருத்தலங்களில் ஒன்றாக காரமடை அரங்கநாத சுவாமி திருக்கோயிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முன்னதாக, 4 மணிக்கு மூலவர் அரங்கநாத பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், அலங்கார பூஜைகளும் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து பெருமானன் சேஷ வாகனத்தில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, சமேத ஸ்ரீ ரங்கநாதர் ஆண்டாள் சன்னதி அருகே எழுந்தருளினார். பின்னர் புண்ணியாக வாசனம், வேத பாராயணம் முடிந்து காலை 5.55 மணியளவில் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. இதில், நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், ராமானுஜர் உள்ளிட்ட மூவரும் பெருமாளை எதிர்கொண்டு சேவித்தனர். இதில்,ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து அரங்கநாத பெருமானை தரிசனம் செய்தனர்.

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் திருக்கோயிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தல்லாகுளம் பெருமாள் கோயில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு

வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு மதுரை தல்லாகுளம் அருள்மிகு பிரசன்ன வெங்கடாசலபதி திருக்கோயிலில் சொர்க்கவாசல் எனப்படும் பரமபதவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி இன்று அதிகாலை 05.35 மணிக்கு மேல் 06.15 மணிக்குள் பெருமாள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கிட, தீவட்டி பரிவாரங்களுடன் பரமபத வாசல் வழியாக எழுந்தருளி கோயிலை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

பரமபத வாசல் வழியாக பெருமாள் எழுந்தருளியதைத் தொடர்ந்து, பக்தர்கள் ’கோவிந்தா, கோவிந்தா’ எனும் கோஷம் எழுப்பி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இதேபோன்று மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் உபகோயிலான கொந்தகை தெய்வநாயகப் பெருமாள் கோயில், அழகர்கோயில், திருமோகூர் காளமேகப் பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்ட பெருமாள் கோயில்களிலும் சொர்க்கவாசல் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

