முருகன் கோயில்களில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற சூரசம்ஹாரம்- திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு
சூரசம்ஹார நிகழ்வின்போது, பக்தர்கள் முருகப்பெருமானை போற்றி "அரோகரா அரோகரா" என பக்தி முழக்கமிட்டு வழிபட்டனர்.
Published : November 15, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளான இன்று, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள முருகன் கோயில்களில் சூரசம்ஹார நிகழ்வு வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகரா என விண்ணதிர கோஷங்களை எழுப்பினர்.
சென்னை வடபழனியில் உள்ள முருகன் கோவிலில் சூரசம்ஹார நிகழ்வு வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது. நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
திருப்பரங்குன்றத்தில்..
அறுபடை வீடுகளில் முதலாம் படை வீடான மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சூரசம்ஹார லீலை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதையொட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி, தங்க மயில் வாகனத்திலும், வீரபாகுத் தேவர் வெள்ளைக் குதிரை வாகனத்திலும் எழுந்தருளினர். பின்னர், இருவரும் மேலரத வீதி, கீழரத வீதி வழியாக ஊர்வலமாக வந்து, சன்னதி தெருவில் உள்ள சொக்கநாதர் கோயில் முன்பு எழுந்தருளினர். அங்கு அசுரனான பத்மாசூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள், அரோகரா கோஷம் எழுப்பி முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர்.
கந்தசஷ்டி விழாவின் ஏழாம் நாளான திங்கள்கிழமை காலை 8 மணிக்கு மயில் வாகனத்தில் சிறிய சட்டத் தேரில் தெய்வானை அம்மனுடன் சுப்பிரமணிய சுவாமி எழுந்தருளுகிறார். தொடர்ந்து ரத வீதி மற்றும் கிரிவீதி வழியாக வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
சுவாமிமலையில்..
முருகப்பெருமானின் நான்காம் படை வீடான கும்பகோணம் அருகே உள்ள சுவாமிமலை, சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா கடந்த 10-ஆம் தேதி மலைக்கோவில் இருந்து முருகப்பெருமான் இறங்கும் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கி, தினமும் சுவாமி திருவீதியுலா நடைபெற்றது. விழாவின் ஆறாம் நாளான இன்று, கந்த சஷ்டியை ஒட்டி, காலை முதலே பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து, மாலையில், அன்னை மீனாட்சியிடம் முருகப்பெருமான் வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சியும், அதனைத் தொடர்ந்து கோவில் கீழ சன்னதியில் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கோவை மருதமலையில்..
முருகனின் ஏழாவது படை வீடு என போற்றப்படும் கோவை மருதமலையில் உள்ள முருகன் கோயிலில், கந்த சஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் இன்று நடைபெற்றது. இதற்காக, அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு பால், பன்னீர், ஜவ்வாது, சந்தனம் போன்ற 16 வகையான வாசனை திரவியங்களால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது.
மதியம் மூன்று மணிக்கு மூலவரிடமிருந்து வேல் வாங்கி பச்சைநாயகி அம்மன்னிடம் வைத்து பூஜை செய்யப்பட்டது. பின்னர் உற்சவர், சுப்ரமணியசாமி அம்மனிடம் வேலை பெற்றுக்கொண்டு ஆட்டுக்கடா வாகனத்தில் கோவிலின் முன்புறம் எழுந்தருளினார். வீரபாகு தேவர் குதிரை வாகனத்திலும் எழுந்தருளினார் இருவரும் கோவிலை சுற்றி வீதி உலா வந்தனர். இதை தொடர்ந்து முருக பெருமான் முதலில் தாராசுரனையும், இரண்டாவதாக பானுகோபனையும், மூன்றாவதாக சிங்கமுகா சூரனையும், நான்காவதாக சூரபத்மனையும் தனது வேலால் தலையை துண்டித்து வதம் செய்தார். அப்போது திரளாக கூடியிருந்த பக்தர்கள் முருகனுக்கு அரோகரா, கந்தனுக்கு அரோகரா என பக்தி முழக்கமிட்டனர்.
அமைச்சர் சம்பத்குமார் பங்கேற்பு
சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத் குமார் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார். சூரசம்ஹார நிகழ்விலும் பங்கேற்று கோவில் நிர்வாகிகள் உடன் சூரனின் தலையை கொய்தார்.
பெரியகுளம் தென்கரையில்..
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் தென்கரையில் ராஜேந்திர சோழனால் கட்ட பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு அறம்வளா்த்த நாயகி உடனுறை ராஜேந்திர சோழீஸ்வரா் கோயிலில் சூரசம்ஹார நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
காலையில் பாலசுப்பிரமணியருக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், மாலையில் உற்சவா் சுவாமி எழுந்தருளல் நிகழ்ச்சியும், சுவாமிநகா் வலமும் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து ஆனைமுகம், பானுமுகன், சிங்கமுகம், மகாசூரன் ஆகிய முகங்களைக் கொண்ட சூரனை முருகப்பெருமாள் சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்கள் சரண கோஷங்களை எழுப்பி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
வேலூரில்
வேலூர் கோட்டை மைதானத்தில் நடைபெற்ற கந்த சஷ்டி நிறைவு நாள் சூரசம்ஹார பெருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
வேலூர் கோட்டையில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தின் சார்பில், கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளையொட்டி சூரசம்ஹார பெருவிழா, வேலூர் கோட்டை மைதானத்தில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதத்தில் ஆறுமுகப்பெருமான் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். அதேசமயம், அசுரர்களைப் போன்று வேடமணிந்தவர்கள் மேளதாளங்கள் முழங்க, மண்டி வீதி வழியாக ஊர்வலமாக வேலூர் கோட்டை மைதானத்தை வந்தடைந்தனர்.
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முன்னிலையில் தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் வேடமணிந்தவர்கள் பங்கேற்ற சூரசம்ஹார போர் தத்ரூபமாக நடைபெற்றது. உச்சகட்டமாக, போரில் இறுதியில் எஞ்சியிருந்த சூரபத்மனை ஆறுமுகப்பெருமான் தனது திருக்கரத்தில் ஏந்திய வேலாயுதத்தால் வதம் செய்யும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அப்போது அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முருகப்பெருமானை போற்றி "அரோகரா... அரோகரா..." என பக்தி முழக்கமிட்டும் வழிபட்டனர்.
ஆலாங்குப்பத்தில்..
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஆம்பூரை அடுத்த ஆலாங்குப்பத்தில் அமைந்துள்ள வள்ளி தெய்வானை உடனுறை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார பெருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
முன்னதாக பொன்னியம்மன் ஆலயத்தில் இருந்து லிமுறைப்படி சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சியும், மாரியம்மன் ஆலயத்தில் இருந்து பக்தர்கள் தீர்த்தக்குடம் ஏந்தி வரும் ஊர்வலமும் நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருக்கோயில் வளாகத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் எழுந்தருளிய முருகப்பெருமான் ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டார். அப்போது பக்தர்கள் அரோகரா, அரோகரா என பக்தி முழக்கமிட்டு வழிபட்டனர். தொடர்ந்து, முருகப்பெருமான் தனது வேலால் சூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பக்திப் பரவசத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.