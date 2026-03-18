சேலம் எல்லை பிடாரி அம்மன் கோயில் திருவிழா: 500 கிலோ மலர்களால் நடைபெற்ற பூச்சாட்டுதல் வைபவம்

Published : March 18, 2026 at 10:12 AM IST

சேலம் : பிரசித்தி பெற்ற சேலம் எல்லை பிடாரி அம்மன் திருக்கோயிலில் 500 கிலோ அளவிலான மலர்களால் பூச்சாட்டுதல் வைபவம் விமரிசையாக நடைபெற்றது. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று அம்மனை வழிபட்டனர்.

சேலம் மாவட்டத்தில் குமாரசாமிபட்டி பகுதியில் மிகவும் பழமையான, பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு எல்லைப்பிடாரி அம்மன் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதத்தில் திருவிழா வெகுவிமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம் ஆகும். அதன்படி, இந்த வருடத்திற்கான கோயில் திருவிழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்று (மார்ச் 18) அம்மனுக்கான பூச்சாட்டுதல் வைபவம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

பூச்சாட்டுதல் வைபவம்

எல்லை பிடாரி அம்மன் பூச்சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு நேற்று இரவே அம்மனுக்கு பால், இளநீர், பஞ்சாமிர்தம், குங்குமம், மஞ்சள், பன்னீர், சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசனை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு பட்டு ஆடை சாத்தி, ரத்தினக்கல் பதித்த ஆபரணங்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, பல்வேறு விதமான வண்ண மலர்களால் ஆன மாலைகளில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்து சிறப்பு அர்ச்சனை நடைபெற்றது.

பூச்சாட்டுதல் விழாவை முன்னிட்டு 500 கிலோ எடையுள்ள பல்வேறுவிதமான மலர்களால் அம்மனுக்கு பூக்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. அமம்னை தரிச்சிக்க திரண்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், நீண்ட வரிசையில் நின்று தங்கள் கரங்களால் பூக்களை கொண்டு அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து சிறப்பித்தனர்.

நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை திருக்கோயில் நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர். நிகழ்ச்சியின் முடிவில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்த பூச்சாட்டுதல் நிகழ்ச்சியில் சேலம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு

தொடர்ந்து, வரும் 24-ம் தேதி மாவிளக்கு ஊர்வலம் மற்றும் சக்தி அழைத்தல் வைபவம் நடைபெறவுள்ளது. 25-ம் தேதி அம்மன் ஊர்வலம், அலகு குத்துதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். 26-ம் தேதி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாணம் வைபவமும், மாலை முக்கிய நிகழ்வாக அக்னிகுண்டம் இறங்குதல் நிகழ்ச்சியும் விமரிசையாக நடைபெறவுள்ளது. 27-ம் தேதி பால் குட ஊர்வலம் அபிஷேகம், அம்மனுக்கு தங்க கவசம் வைபவமும் நடைபெறும். 28-ம் தேதி காலை 1,500 பேருக்கு அன்னதான நிகழ்ச்சியும், இரவில் சத்தாபரணம் திருவீதி உலா நடைபெறுகிறது.

29-ம் தேதி அம்மனுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு நிகழ்ச்சியும், 30-ம் தேதி திருவிளக்கு பூஜையுடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது. முதல் ஒரு வாரத்திற்கு சக்தி அழைத்தல், பூ மிதித்தல், அலகு குத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு வைபவங்கள் நடைபெற உள்ளன.

