‘ஐயப்பனை காண வாருங்கள்’ - சபரிமலை கோயில் நடை இன்று திறப்பு
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் ஜுலை 21ஆம் தேதி வரை நிர்மல்ய பூஜை, கணபதி ஹோமம், நெய் அபிஷோம், புஷ்பாபிஷேகம், களபாபிஷேகம், படி பூஜை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.
Published : July 16, 2026 at 10:20 AM IST
தேனி: ஆடிப்பிறப்பை முன்னிட்டு, மாதாந்திர பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை இன்று வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) திறக்கப்படுகிறது.
கேரளம் மாநிலம் பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் ஒவ்வொரு மலையாள மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் 5 நாட்கள் வழிபாடு நடைபெறும். அந்த வகையில், மலையாள ‘கருக்கிடகம்’ மற்றும் தமிழின் ‘ஆடி’ மாதப் பிறப்புகளை முன்னிட்டு, சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை இன்று மாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது.
இன்று மாலை 5 மணிக்கு சபரிமலை தந்திரி கண்டரரு மகேஸ் மோகனரு தலைமையில், மேல்சாந்தி பிரசாந்த் நம்பூதிரி நடையைத் திறந்து, யோக நித்திரையில் இருக்கும் ஐயப்பனுக்கு தீபம் காட்டி வழக்கமான பூஜைகளை தொடங்குவார்.
தொடர்ந்து, மேல்சாந்தி கற்பூர ஆழியில் தீபம் ஏற்றியதும், பக்தர்கள் 18ஆம் படியேறி சாமி தரிசனம் செய்வர். அதனைத்தொடர்ந்து ஜுலை 21ஆம் தேதி வரை நிர்மல்ய பூஜை, கணபதி ஹோமம், நெய் அபிஷோம், புஷ்பாபிஷேகம், களபாபிஷேகம், படி பூஜை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.
தினமும் காலை 5 மணிக்கு நடை திறந்து பக்தர்கள் தரிசனத்திற்குப் பிறகு இரவு 10 மணிக்கு ‘ஹரிவராசனம்’ பாடல் பாடி நடை அடைக்கப்படும்.
ஜூலை 21ஆம் தேதி வரை வழக்கமான மாதாந்திர பூஜைகளில் பக்தர்கள் பங்கேற்று, ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய ‘விர்ச்சுவல் க்யூ’ மூலம் ஆன்லைன் முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி, பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக https://sabarimalaonline.org.in மற்றும் தங்கும் விடுதிக்கு https://www.onlinetdb.com என்ற அதிகாரபூர்வ இணையதளங்களில் முன்பதிவு செய்யலாம் என திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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முன்னதாக, தமிழ் மாதமான பங்குனி மற்றும் மலையாள மாதமான மீனம் ஆகிய மாதங்களில் மாதாந்திர பூஜைகளுக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் கடந்த மார்ச் 14ஆம் தேதி திறக்கப்பட்டது. பின்னர், மாதந்திர பூஜைகள் நடைபெற்று மார்ச் மாதம் 19ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்பட்டது.
அதன்பின்னர், பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு, மீண்டும் மார்ச் 22ஆம் தேதி நடை திறக்கப்பட்டது. அப்போது ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வரை 10 நாட்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது.
இந்த பங்குனி உத்திர திருவிழாவின் 10ஆம் நாளான ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியன்று, ஐயப்பனுக்கு ஆராட்டு விழா நடத்தப்பட்டு கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசிப்பதற்காக இன்று மீண்டும் நடை திறக்கப்படுகிறது.