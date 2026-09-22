பழனி ரோப் கார் சேவை: 64 நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இயக்கம் - பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி
பழனி முருகன் கோயிலில் ரோப் கார் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
Published : September 22, 2026 at 1:33 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக கடந்த 64 நாள்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரோப் கார் சேவை, சிறப்பு பூஜைகளுடன் இன்று மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வருகை தருவார்கள். குறிப்பாக, திருவிழா மற்றும் விசேஷ நாட்களில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவது வழக்கம்.
அப்படி வரும் பக்தர்கள் மலைக்கோயிலுக்குச் செல்ல படிப்பாதை, யானைப்பாதை மற்றும் மின் இழுவை ரயில் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே வயதானவர்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பக்தர்களுக்கு ரோப் கார் சேவை சுற்றுலா போன்ற அனுபவத்தை கொடுக்கிறது.
பழனி ரோப் கார்: 64 நாட்களுக்கு பின் மீண்டும் இயக்கம்#palanimurugantemple | #palaniropecar | #templeropecar | #ropecar | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/en073vNlKq— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 22, 2026
ரோப் கார் சேவையில் தினசரி ஒரு மணி நேரம், மாதத்துக்கு ஒரு நாள் மற்றும் ஆண்டுக்கு ஒரு மாதம் என பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது வழக்கம். இதன்படி, வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக கடந்த ஜூலை 20 ஆம் தேதி ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து நடைபெற்ற பராமரிப்புப் பணிகளில், ஜார்கண்டில் இருந்து புதிய கம்பி வடம் வரவழைக்கப்பட்டு ரூ. 6 லட்சம் மதிப்பில் மாற்றப்பட்டது. மேலும், மேல் தளத்தில் ரூ. 2 லட்சம் மதிப்பிலான ஷாஃப்ட்டுகள் மாற்றப்பட்டன. ரோப் கார் பெட்டிகளிலும் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவற்றுக்கு புதிய வண்ணம் பூசப்பட்டது.
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பராமரிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, முதற்கட்டமாக எடைக் கற்களை வைத்து ரோப் காரில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பல்வேறு கட்டங்களில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டு, பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர், ஐஐடி குழுவினர் ரோப் கார் சேவையை ஆய்வு செய்தனர். அதையடுத்து ரோப் கார் சேவையை இயக்குவதற்கான தரச் சான்றிதழையும் வழங்கினர்.
மேலும், ரோப் கார் வளாகத்தில் புதிய டைல்ஸ் கற்கள் பதிக்கப்பட்டதுடன், பால் சீலிங், வண்ண விளக்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டுப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், 64 நாள்களுக்குப் பிறகு ரோப் கார் சேவை இன்று மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. அதற்காக, இன்று காலையில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, பக்தர்களின் பயன்பாட்டுக்காக ரோப் கார் இயக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிகழ்ச்சியில் கோயில் அதிகாரிகள், உபயதாரர்கள் மற்றும் கோயில் இணை ஆணையர் (பொறுப்பு) வெங்கடேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். 64 நாள்களுக்குப் பிறகு ரோப் கார் சேவை மீண்டும் தொடங்கப்பட்டதால், பக்தர்களும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.