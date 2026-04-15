சித்திரை திருவிழா: 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புது சக்கரத்தில் உருண்டோடவிருக்கும் தேர்கள்
இந்த ஆண்டு சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டத்தில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் இருந்த தேர் சக்கரங்கள் மாற்றப்பட்டு, தற்போது புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
Published : April 15, 2026 at 1:41 PM IST
மதுரை: சித்திரைத் திருவிழா தேரோட்டத்தில் அம்மன், சுவாமி தேர்கள் இரும்பாலான புதிய சக்கரங்களில் வலம் வரவுள்ளது. திருச்சி பெல் நிறுவனத்தால் இந்த சக்கரங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் திருவிழாக்களில் முதன்மையாய் திகழ்வது சித்திரைத் திருவிழா. ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கும் இந்தாண்டு திருவிழா, ஏப்.30 ஆம் தேதி நிறைவு பெறுகிறது. முக்கிய நிகழ்வான மீனாட்சி-சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் 28ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தை தொடர்ந்து பட்டாபிஷேகம் என களைகட்டவுள்ள சித்திரைத் திருவிழாவில், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அம்மன், சுவாமி தேர்கள் மாசி வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் வகையில் திருத்தேரோட்ட நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது.
லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்கும் தேரோட்ட உற்சவத்தில், சாதி சமய பாகுபாடு இன்றி அனைத்து மக்களும் வடம் பிடித்து இழுத்து மகிழ்வது வழக்கம். இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், இந்த திருவிழாவிற்கான பணிகள் தற்போது தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில் கீழமாசி வீதி தேர் முட்டியில் அமைந்துள்ள இரண்டு தேர்கள், கூரை பிரிக்கப்பட்டு பாலிஷ் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் தோரணங்கள் கட்டும் பணி துவங்கும்.
மேலும், தேரடி கருப்பணசாமி கோயிலில் வழிபாடு நடத்தப்பட்டு பிறகு தான், தேர்கள் பக்தர்களால் வடம் பிடித்து இழுக்கப்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அம்மன் சுவாமி இரண்டு தேர்களின் சக்கரங்கள் மாற்றப்பட்டு புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
அதற்காக, திருச்சி பாரத மிகு மின் நிறுவனம் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பே இரும்புச் சக்கரங்களை உருவாக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வந்தது. தற்போது இரண்டு தேர்களுக்கும் நான்கு சக்கரங்கள் புதிதாக பொருத்தப்பட்டு மாசி வீதிகளில் உருண்டோட தயாராக உள்ளன.
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “சித்திரைத் திருவிழா தொடங்கவிருப்பதால் அதற்கான பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் தேர் முட்டியில் உள்ள தேர்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள கொட்டகைகள் பிரிக்கப்பட்டு, பூச்சுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அதிலும், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டிலிருந்த தேர் சக்கரங்கள் மாற்றப்பட்டு தற்போது புதிய சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இரண்டு தேர்களின் சக்கரங்களுக்காக சுமார் ரூ.35 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகள் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்னரே தொடங்கிவிட்டது” என்றார்.
அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணத்திற்கு மறுநாள் தேரோட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த தேர்த்திருவிழா எப்பொழுது துவங்கப்பட்டது என்பதை அறிய முடியாவிட்டாலும் திருமலை நாயக்கர் காலத்திற்கு முன்பிருந்தே நடைபெற்று வந்துள்ளதாக 'திருப்பணி மாலை' எனும் நூலின் மூலம் அறிய முடிகிறது. கி.பி.16 ஆம் நூற்றாண்டில் அரியநாத முதலியார் எனும் அமைச்சர் (ம) தளபதி அம்மனுக்குரிய தேருக்கான மண்டபத்தைக் கட்டியுள்ளதாக 'திருப்பணிமாலை' நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எனவே, திருமலை நாயக்கர் காலத்திற்கு முன்னரே திருவிழா நடைபெற்று வந்திருக்கிறது என்பதை இதன்மூலம் உறுதி செய்யலாம். இந்த தேர்கள் இரண்டும் ராணி மங்கம்மாளின் பேரனாகிய விஜயரெங்க சொக்கநாத நாயக்கரால் (கி.பி.1706-1732) செய்து அளிக்கப்பட்டவை எனக் கருதப்படுகிறது. சுவாமி தேரில் சிவபெருமான் திருவிளையாடல்களும், சிவமகாபுராணம் தொடர்பான சிற்பங்களையும் கொண்டு செதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுவாமி தேர் சுமார் 16 டன் எடையும், அம்மன் தேர் சுமார் 11 டன் எடை கொண்டதாகும்.