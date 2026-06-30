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காதலால் பயன்பெறும் துலாம் ராசிக்காரர்கள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?

ஜூன் 30ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 6:53 AM IST

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Updated : June 30, 2026 at 8:06 AM IST

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மேஷம்: இன்றைய தினத்தில், உங்களை நீங்களே பாராட்டிக் கொண்டு, சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களும் உங்களை, கவனித்துப் பார்த்தால், நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி வெற்றியடைந்து, அனைவரையும் கவர்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி இல்லை என்றால், நீங்கள் மேலும் உங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

ரிஷபம்: ஒரு கண்காணிப்பாளராக, நீங்கள் கூட்டாளிகளுக்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். ஒரு தலைமை பதவியில் இருக்கும் நீங்கள், அணுகுமுறையை மாற்றிக் கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரையும் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து, அதற்கு ஏற்றார் போல், முடிவெடுத்து செயல்படுவீர்கள். இதன் மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான கால நிலைகளில் சமாளிக்கும் நிலையும் ஏற்படும்.

மிதுனம்: சமூகத் துறையில் இருப்பவர்கள், மேலதிகாரியிடம் இருந்து ஊக்கமும், உதவியும் பெறுவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் எந்தவிதமான பிரச்சனையும் எதிர்கொண்டு தீர்த்து விடுவார்கள்.

கடகம்: இன்று நீங்கள் மற்றவர்களுடன் பழகும் போது வெளிப்படையான போக்கை கடைப்பிடிப்பீர்கள். மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்து கொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வது மிகவும் பிடிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன், சுற்றூலா அல்லது பயணம் மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் ஒன்றை வகுக்கும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது. கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள், பலரது பாராட்டைப் பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: நீங்கள், இன்று, குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, செயல் புரிவீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் அதிகமாக இருக்கும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: உங்களது போட்டியாளர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமை படும் நிலையில் இருப்பீர்கள். உங்கள் வெற்றியை தடுக்கவும் உங்களது புகழை குறைக்கவும் அவர்கள் விரும்புவதால், எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். அவர்களுடன் மோதல் போக்கை கொள்வதற்கு பதிலாக, அவர்களது சதியை அறிந்து கொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். உங்கள் வாழ்க்கையில் தோன்றும் புதிய காதல் உறவால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்.

விருச்சிகம்: நண்பர்களைப் பெறுவது எப்படி என்ற புத்தகம், உங்கள் மீது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது போல் தோன்றுகிறது. இதனால் உங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக உங்களது ஆளுமைப் பண்பை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள்.

தனுசு: இன்று உங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமானவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து இரவு விருந்து கொடுப்பது, உறவினை பலப்படுத்தும். நீங்கள் அவர்களுடன் ஆர்வமாக உரையாடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் நீங்கள் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மகரம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, சுமுகமாகவே இருக்கும் என்றாலும், உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். எனினும், இது மேலதிகாரிகளிடம் நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள, நன்மதிப்பை பாதிக்கும் வகையில் இருக்காது. உங்கள் கனவுகள் சில நனவாகலாம். அதற்காக எதிர்பார்ப்புகளை அதிகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். உங்க அலுவலகத்தில் பணியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தினால், குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.

கும்பம்: உங்கள் குறிக்கோள்களை நோக்கி, உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற, அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான அத்தனை செயல்திறனும் ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது. கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, சற்று சிக்கலான நாளாக இருக்கும். சிறிய காரணங்களுக்காக, மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துக் கொண்டு, நேர்மறையான சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும். சில விஷயங்கள் குறித்து அறிந்து வைத்து தெளிவைக் கொடுக்கும்.

Last Updated : June 30, 2026 at 8:06 AM IST

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