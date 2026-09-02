விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று எச்சரிக்கையாக செயல்படவும் - இதர ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 2, 2026 at 7:07 AM IST
மேஷம்: உங்கள் உண்மையான மதிப்பு என்ன என்பதை நிரூபித்து காட்டக்கூடிய சிறந்த நாள் இது. பணியிடத்தில் சிறந்த திட்டங்கள் மற்றும் புதிய ஐடியாக்களுடன் துடிப்பாக காணப்படுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் நுழைந்த எதிர்மறையான விஷயங்களை விரட்ட கற்றுக்கொண்டால், ஏமாற்றம் இருக்காது.
ரிஷபம்: எல்லாம் விதிதான் காரணம் என்று நீங்கள் நொந்துகொள்ளக்கூடிய நாளாக இன்று இருக்கலாம். அடுத்து வரும் நாட்களும் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், நீங்கள் பயப்படும் அளவுக்கு இருக்காது. பெரிய முடிவுகள் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம்.
மிதுனம்: உங்கள் இலக்குகளை சிரமமின்றி எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். தாமதம் மற்றும் தடைகள் ஏதுமின்றி பணியை செய்வீர்கள். பணியை தொடங்குவதற்கு முன், அது குறித்து நன்றாக புரிந்துகொண்டு செயல்பட்டால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். முயற்சிக்கு கிடைத்த பலன்களால் திருப்தியடைந்து சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.
கடகம்: இன்று புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். அதனால் பணியில் தீவிரமாக இருப்பீர்கள். வேலைப்பளுவின் காரணமாக, நீங்கள் சோர்வாக உணரக்கூடும். அதனால் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் பதற்றமும் உண்டாகும்.
சிம்மம்: நீங்கள் இன்று உணர்வுபூர்வமாக செயல்படுவீர்கள். உங்களது அகங்காரம் காரணமாக உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த தயங்குவீர்கள். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் பேசும்போது இதனை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். காதல் உணர்வு மற்றும் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு இன்று சிறந்த நாள்.
கன்னி: நிதி விவகாரத்தில் பெரிய தடை ஏற்படக்கூடும். உணர்ச்சிகளுக்கு கட்டுப்படாமல், அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திப்பது நல்லது. உங்கள் தனிப்பட்ட உறவுகள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும். குறிப்பாக, புதிய பணிகள் மற்றும் கடமைகள் மீது கவனம் செலுத்துவதைப் போலவே உறவிற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
துலாம்: உங்கள் குழந்தைகள் சாதனை புரிவார்கள். அவர்களை நினைத்து பெருமை கொள்வீர்கள். ஊதிய உயர்வு அல்லது பரம்பரை சொத்துக்கள் மூலம் பணவரவு இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீடு அல்லது காப்பீட்டு திட்டங்கள் மூலமாக நல்ல லாபம் கிடைக்கலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று நாள் முழுக்க மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகி, பலியாடாக நிற்க வேண்டிய நிலை உருவாகலாம். இதிலிருந்து தப்பிக்க மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படவும். இருப்பினும் அதன் மூலம் பாடம் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
தனுசு: ஆன்மிகம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் முக்கியமானவராக கலந்துகொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. நெடுந்தூர வர்த்தக பயணம் மேற்கொள்வதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கவும்.
மகரம்: முதலில் எடுத்த முயற்சி பலன் அளிக்கவில்லை என்றால், மீண்டும் முயற்சிக்கவும். விடாமுயற்சி மற்றும் பொறுமை உங்களை வெற்றியடையச் செய்யும். கோபம் மற்றும் ஏமாற்ற உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக மன உறுதியுடன் செயல்படவும். குறிப்பாக, நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி பலன் இல்லையென்றால், நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது.
கும்பம்: அதிக பொறுமையுடன் நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவதால், பிரச்சினையை எளிதாக தீர்த்து விடுவீர்கள். என்றாலும், சுற்றியுள்ள நபர்கள், உங்களது இந்த தன்மை காரணமாக பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நழுவி விடுவார்கள். இதனால், வேலைப்பளு அதிகரிக்கும்.
மீனம்: இன்று உங்களது பொறுமை மற்றும் செயல்திறன்கள் சோதித்துப் பார்க்கப்படும். எடுத்துக்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும், சோதனையை சந்திப்பீர்கள். எளிதான பணி மற்றும் பொதுவான இலக்குகளை நிறைவேற்றுவது கூட உங்களுக்கு கடினமாக தோன்றக்கூடும்.