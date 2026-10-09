மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாள் - இதர ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்?
அக்டோபர் 09ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 9, 2026 at 7:37 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். பணியில் மூத்தவர்களுடன் உங்கள் அறிவுத்திறனை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தேவையும் உள்ளது.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் அதிகம் இருக்கும். பணி செய்யுமிடத்தில் கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதேநேரத்தில், புதுமைகளை புகுத்தி, அதனை செயல்படுத்துவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம், பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில், வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபாடு கொண்டு, குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். இதனால் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: உங்கள் காதல் துணையுடன் கடைகளுக்குச் சென்று, அவர்களுக்கு பிடித்ததை வாங்கி கொடுக்க பணம் செலவழிப்பீர்கள். உங்களது முயற்சியை கண்டு மகிழ்ந்து, அதைவிட பத்து மடங்கு அதிகமாக உங்களுக்கு பரிசையும் அன்பையும் அவர் வழங்குவார்.
சிம்மம்: கடின உழைப்பு தேவைப்படாத விஷயங்களில் கூட, நீங்கள் அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கும். உங்கள் முயற்சியின் மூலம் நீங்கள் திறமையாக செயல்பட்டு வெற்றி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். இன்று மிகவும் அனுகூலமான நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: உங்களை சுற்றியுள்ளவர்கள், உங்களைப் பார்த்து வியந்து ஊக்கம் பெறுவார்கள். உங்க அறிவாற்றலும் திறனும் அனைவரையும் கவரும். காதல் வாழ்க்கையில் ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கின்றன. குடும்பத்தினருடன் நல்ல நிலையில் நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாள் அல்ல. அது குறித்து நீங்கள் மனவருத்தம் அடைய வேண்டியதில்லை. சிறிது மன அழுத்தங்கள் இருந்தாலும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது உறுதி. உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: கடும் போட்டியின் மத்தியில், சந்தையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி? என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். இதனால் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும், அது உங்களை பாதிக்காது. தவறு செய்வது மனித இயல்பு, அதை மன்னிப்பது கடவுள் இயல்பு என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
தனுசு: உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுக்கும், இன்று முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். வேலையிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு, அவர்களுடன் நேரம் செலவழிக்க விரும்புவீர்கள். இதன்மூலம் உறவு பலப்படும். மாலையில், நண்பர்கள் வருகையினால் குதூகலம் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்களைப் பொறுத்தவரை குடும்பம் தான் உங்களது உலகம். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு, பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தை, உங்களுக்காக செலவிட விரும்புவீர்கள். எனினும் இது தேவையான அமைதியையும் நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும். நீங்கள் வணங்கும் கடவுளின் மூலம் தான் உங்களுக்கு மனோ சக்தி கிடைக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று, நீங்கள் வீழ்த்த இயலாத நபராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் பலவகையான பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது செயல்திறனை பார்த்து மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள். இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும் என்பதால் ஊக்கம் பெறுவீர்கள்.