ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஆக்கபூர்வமான நாள்: உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
அக்டோபர் 07ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 7, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளை வீணடிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நெடுநாளாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்து விடுவீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் உள்ளவர்களுக்கு இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளவுள்ள பணியில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மற்ற வேலைகள் அதிகம் இருக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். நீங்கள் நேர்மறை எண்ணத்துடன் உண்மையாக உழைக்கும் நபர் என்பதால் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.
கடகம்: வருங்காலத்திற்கான திட்டத்தை மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் விரிவான திட்டத்தை அமல்படுத்த தொடங்குவீர்கள். இதன்மூலம் நேரத்தை அளவில் சேமிப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும் சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: புதிய முயற்சிகளையும் வேலைகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள். உறவு நிலைகளில் சிறிய பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அதனை எளிதாக தீர்த்து விடலாம்.
கன்னி: குடும்ப விஷயங்களின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் இன்று உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக, முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சுவையான உணவுகளை சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். பிடித்த வேலையை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும். கடவுளை மனதில் நினைத்து, சரியான தேர்வை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம்.
விருச்சிகம்: மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைவரின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். உங்களைப் பார்த்து சிரிக்கும் உலகை நீங்கள் பார்த்து சிரிக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியிலுள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியிலேயே நீங்கள் மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலைப் பொழுதில் சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம் வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால், அதை தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதன் காரணமாக உங்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம். நீங்கள் ஒப்பந்தக்காரராக இருந்தால் நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகள் அல்லது சுற்றுலா செல்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: பிறரின் தேவையையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப் படுத்துவீர்கள்.