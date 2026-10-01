அயல்நாட்டு கல்வி முயற்சிகள் அனைத்தும் சாத்தியப்படும் - யார் அந்த ராசிக்காரர்?
அக்டோபர் 01ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 1, 2026 at 7:39 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினத்தில், உங்களை நீங்களே பாராட்டிக்கொண்டு, சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களும் உங்களை கவனிப்பார்கள். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றியடையும். அனைவரையும் கவர்வீர்கள். அப்படி இல்லை என்றால், நீங்கள் மேலும் உங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் மிகவும் சுயநலத்துடன் நடந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது உங்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை கொடுக்கக் கூடும். மற்றவர்களை கட்டுப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தும் போக்கு உங்களிடம் காணப்படும். இதனால், முக்கிய உறவுகள் பாதிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் சந்திக்கும் அனைவரின் தேவைகளையும் உணர்ச்சிகளையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் தனிமையில் இருப்பது போல் உணரக்கூடும்.இந்த குழப்பமான மனநிலையில் இருந்து வெளி வர மற்றவர்களின் உதவியை நாடலாம். தியானம் மற்றும் யோகா செய்வதன் மூலம் மனதிற்கு அமைதி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.உங்கள் முக்கியமானவர்களின் அன்பை பெற சிறந்த நாளாக இந்நாள் விளங்கும்.
கடகம்: இன்று, உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். உங்களுக்கு சிறந்த எண்ணங்கள் தோன்றும். உங்கள் புகழும் அதிகரிக்கும். மக்கள் உங்கள் முயற்சிகளை போற்றுவார்கள். கடவுளின் ஆசி காரணமாக இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் உங்கள் பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தை காண்பதற்காக கடுமையாக உழைப்பீர்கள். தீர்வுகளைக் காண்பதில் நீங்கள் மிக வேகமாக செயல்படுவீர்கள். உங்களுக்குக் கீழ் வேலை புரிபவர்களும் மந்தமாக செயல்படுவதை நீங்கள் அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். உங்களது அச்ச உணர்வுகள் உங்கள் வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தை பாதிக்க நீங்கள் அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். பணியில் உங்கள் மூத்தவர்கள் உங்கள் பணியில் திருப்தி அடைவார்கள்.
கன்னி: இதுவரை நீங்கள் அடைத்து வைத்திருந்த உணர்வுகள், வெளி வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் மீது, பற்றையும் பாச உணர்வையும் வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். நீங்கள் இருக்கும் சூழ்நிலை, உங்களுக்குப் பிடித்தமான வகையில் இல்லை என்றால், உங்களுக்கு அமைதியின்மை ஏற்படலாம்.
துலாம்: இன்று உங்கள் மனதில் உள்ள கலைத்தன்மையை வெளிக் கொண்டு வரவும்! கலைகள் மீது ஆர்வம் ஏற்பட்டால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு அனுகூலமாக இருந்து, அழகியல் தொடர்பான அனுபவங்களைக் கொடுக்கும். இதன் விளைவாக, வீட்டை அலங்கரிக்க உங்கள் மனம் மிகவும் விரும்பும்.
விருச்சிகம்: ஒரு புதிய கூட்டு முயற்சித் திட்டம் ஒன்றின் விளைவாக, உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவீர்கள். நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகளுக்கு தற்போது பலன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் பொறுமையாக இருங்கள், ஏனெனில் நிலைமை விரைவில் சீராகும்.
தனுசு: ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கு தயாராக இருங்கள் - திட்டமிடப்படாத வகையில் மற்றும் எதிரபாராத விதமாக இது இருக்கும். இந்த ஆலோசனைகள் கருத்தில் கொள்ளத்தக்கதாக இருப்பதால், அதைக் உதாசீனப்படுத்தாதீர்கள். ஆனால் முடிவு உங்கள் கையில் இருக்க வேண்டும். மேலும் தீவிரமாக யோசித்து சரியான முடிவு எடுப்பது நல்லது.
மகரம்: இன்று, நீங்கள் அயல்நாட்டு கல்விக்காக எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் நாளாக இருக்கும். நீங்கள் மேற்படிப்பிற்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நன்மையைத் தரும். பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாளாக அமையும். உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் அவற்றை ஆராய்ந்து சரியான தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
கும்பம்: உங்கள் வெற்றிக்கு குறுக்கு வழி கிடையாது, ஆகையால் கடினமாக உழைத்தல் அவசியம் ஆகும். சக ஊழியர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் உங்கள் முயற்சியை பாராட்டுவார்கள். உங்கள் பயத்தை விடுத்து துணிந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் நீங்கள் விரும்பும் வெற்றி கிட்டும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மீனம்: எதிர்பாலினத்தவருடன் பழகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த நாள் உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக அமைய பெறலாம். எதிர் பாலினத்தவருடன் சிறந்த நட்புறவு ஏற்படக்கூடும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.நீங்கள் காதல் துணையை தேடுபவராக இருந்தால், நீங்கள் நெடு நாட்களாக ரசித்தவரின் மனதை வெற்றி அடைய ஏற்ற நாளாக அமையக்கூடும்.