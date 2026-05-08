கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் செழிப்பான நாள் - உங்களது ராசிக்கு எப்படி?

மே 8-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 8, 2026 at 6:55 AM IST

மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியில் வேலைப்பளு காரணமாக விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கான நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். உங்களது உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. உங்கள் உடல் நலன் பாதிக்கப்பட்டால், அனைத்து பணிகளும் பாதிக்கப்படும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிவை தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவறுக்காக நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இதனால் ஏமாற்றம் மற்றும் வருத்தம் காரணமாக தன்னம்பிக்கை குறையும். உங்களது பலம் என்ன என்பதையும் பலவீனம் என்ன என்பதையும் அறிந்து கொண்டு செயல்படவும்.

மிதுனம்: உங்களது நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலையால் சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். நிதி விஷயங்கள் தொடர்பாக நீங்கள் சில முடிவுகளை எடுக்கக் கூடும். மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொண்டு, உற்சாகமாக செயல்படவும்.

கடகம்: உங்களது தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள, பணத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். நீங்கள் எதையேனும் மாற்ற விரும்பினால் பணத்தை பயன்படுத்தி மாற்றுவீர்கள். உங்கள் பணம் வரவினால் உங்கள் அன்பிற்கு உரியவர்கள் பயனடைவார்கள். அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் பணவரவு இருப்பதைப் போல, அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் பண விரயமும் இருக்கும்.

சிம்மம்: உங்கள் வர்த்தக பணிகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக முடிப்பதில் சில பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். நீங்கள் உங்கள் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க வேண்டும். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். உங்களது களைப்பை போக்கும் வழிகளைக் கண்டறியவும்.

கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். முன்னர் ஏற்பட்ட காயங்கள் தற்போது உடல் நல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். இருப்பினும், இன்று அமைதியும் வளமும் ஏற்படும். இன்று வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழிக்க நீங்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். இதன் மூலம் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

துலாம்: நீங்கள், நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கடுமையாக உழைக்கும் தன்மை கொண்டவராக இருப்பீர்கள். இன்று வர்த்தகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கும், அமைப்புசாரா பணியாளர்களுக்கும் சாதகமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் உள்ளுணர்வை மதித்து செயல்பட்டால், தவறு ஏதும் நிகழாது. காலையில் மேற்கொண்ட கடும் உழைப்பிற்கு, மாலையில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நீங்கள் செய்யும் பணியை மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: இன்று வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் போட்டியாளர்களை ஒரு புதிய தயாரிப்பு அறிமுகத்தின் மூலம் அதிர்ச்சி அடையைச் செய்யலாம். இருப்பினும், நட்சத்திரங்கள் சாதகமான நிலையில் இல்லாததால், சில தடைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும்.நிகழ்ச்சியை சிறிது தாமதப்படுத்தி, பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்களுடன் பின்னர் மேற்கொள்ளவும்.

தனுசு: உங்கள் மனதில் உள்ள முனிவர் இன்றும் வழிநடத்துவார். மன அமைதிக்கான மருந்து உங்களிடமே உள்ளது. நீங்கள் இன்று ஞானத்தையும் திருப்தியான உணர்வையும் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் அன்பு செலுத்துவீர்கள். பொதுவாக, ஒரு அமைதியான நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: சில உறவுகள் குறித்து வெளிவரும் விஷயங்கள் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும். அதனை அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தின் காரணமாக, புதிரை நீக்க முயற்சி செய்வீர்கள். உங்களது பேச்சாற்றல் காரணமாக, கருத்து வேறுபாடுகளையும், சச்சரவுகளையும் தீர்க்க உதவுவீர்கள். போட்டியாளர்களால் பாதிப்பு ஏற்படாது என்றாலும், நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும்.

கும்பம்: உங்கள் தொடர்பு திறன் இன்று அதிசயங்களை உண்டாக்கும். உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் போது, இந்த திறன் மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கலாம். உண்மையில், உங்கள் அனைத்து வாதங்களும் மிகவும் இணக்கமானதாக இருக்கும். மக்கள் உங்களுடன் ஒத்துப் போகாமல் இருக்கும் போது, ​​அவர்களை நிர்பந்திக்காமல் இருப்பது தான் உங்கள் உத்தியாகும்.

மீனம்: ஆன்மீக விஷயங்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.

