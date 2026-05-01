மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பாராட்டுகள் காத்திருக்கு: உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?

மே 1 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 1, 2026 at 7:01 AM IST

மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று நீங்கள் அனைவரின் கவனத்தையும் பெறுவீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன்மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றிபெற முடியும்.

ரிஷபம்: உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் இன்று சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள், விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இல்லையென்றால் அது உங்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும். அதனால் உங்களது புகழும் சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம்.

மிதுனம்: உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்த விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உதவி கேட்போருக்கு உதவ முன்வருவீர்கள். அதனால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். உங்களது தாராள மனப்பான்மை காரணமாக, சமூக அந்தஸ்து உயர்ந்து அனைவரின் நம்பிக்கையையும் பெறுவீர்கள்.

கடகம்: இன்று விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். அதனால் மனம் வருத்தம் கொள்ளலாம். எனினும் அதை திறமையாக கையாண்டு, பாதிப்பில்லாமல் வெளிவருவீர்கள். வெற்றிக்காக கடின உழைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

சிம்மம்: பழைய நண்பர்களை மீண்டும் சந்திக்கவும் புதிய தொடர்புகளை உருவாக்கவும், இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக்கூடும். வீட்டில் சிரிப்பு மழை பொழியும். விருந்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு நீங்கள் சிறந்த வகையில் விருந்து அளிப்பீர்கள்.

கன்னி: இன்று உணர்ச்சி ரீதியாக நீங்கள் பாதிக்கப்படுவீர்கள். எனினும் மற்றவர்கள் கூறும் விஷயத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல், உள்ளார்ந்த உணர்வுகளை மதித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.

துலாம்: பணி அல்லது குடும்பத்தின் மீதுள்ள முழு ஈடுபாட்டால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி, நல்ல முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: அன்புக்குரியவர்களுக்காக அதிக அளவில் பணம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுப்பீர்கள் அல்லது பிற இடங்களுக்கு நீங்கள் கூட்டிச்செல்வீர்கள்.

தனுசு: பிரச்சினைகள் இல்லாத குழந்தைப்பருவத்திற்கு செல்ல நீங்கள் விரும்புவீர்கள். திட்டமிடப்படாத சுற்றுலா பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்பலாம். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதன் மூலமும், மலரும் நினைவுகள் மூலமும் மகிழ்ச்சியாக உணர்வீர்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியைப் பார்த்து பொறாமைப்படாமல், உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள், சிறிது காலம் பொறுக்கவும்.

கும்பம்: கடவுள் உங்களுக்கு வலிமையையும் சுகத்தையும் வழங்குவார். இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், செய்யவேண்டிய பணி அதிகம் இருந்தாலும், அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக செய்து முடித்துவிடுவீர்கள்.

மீனம்: நீங்கள் தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த, அதிக முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள். இருப்பினும் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றி அடையாமல் இருக்கும். எனவே பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.

