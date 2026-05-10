கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷடம் தேடி வரும்: உங்க ராசிக்கு என்ன விசேஷம்?
மே 10-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 10, 2026 at 8:54 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கான நேரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். அதனால் சரியான வகையில் திட்டமிடவும். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். எனினும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சுமாராக இருக்கலாம் என்று சொல்லலாம். தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம். இயல்பான சாதாரண வாழ்க்கை இருந்தால் போதும் என்ற எண்ணமும் உங்களுக்குத் தோன்றலாம்.
மிதுனம்: இன்று மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களின் கருத்தை கவனமாக கேட்டு, அவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவ வேண்டும். இன்று மாலையில், மதம் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் அறிவுஜீவுகளுடன் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: நீங்கள் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும். திறனையும் ஆளுமைப் பண்பையும் மேம்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீடுகளிலும் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் பங்குதாரர் அல்லது வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாது என்பதால் எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். தொழில் மற்றும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவேண்டும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக ஆய்வு செய்த பிறகே கையெழுத்திடவும்.
கன்னி: இன்று உங்கள் திறமையை அதிகரிக்க, இலக்கை அதிகரிப்பீர்கள். ஏற்கனவே இருக்கும் தடைகளை தகர்க்க உயர் இலக்குகளை நீங்களே அமைக்க வேண்டும். பிற்பகலில் நிதி நிலைமை பற்றி அதிக கவலை எழும். மாலை நேரத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு, உங்கள் இலக்கை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல பரிந்துரைக்கிறோம்.
துலாம்: அரசாங்கம் தொடர்பான வேலைகள் இன்று உங்களுக்கு நன்மையளிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் உங்கள் உறவு நெருக்கமாகும், நெருங்கிய நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிட முடியும்.
விருச்சிகம்: மூத்தவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இன்று முழு நேரத்தையும் செலவிட வேண்டியிருக்கும். உணர்ச்சிபூர்வமான நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக உங்கள் கொள்கைகளையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள். வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க ஆர்வத்துடன் காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இன்று மாலை நேரத்தில் திருமணத்திற்காக வரன் வரலாம்.
தனுசு: விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதா அல்லது தொழில் பணியில் ஈடுபடுவதா என்ற குழப்பம் இருக்கும். இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து நடுநிலையுடன் செயல்படவும். இந்த நாளின் முடிவில் சுதந்திரமான மனநிலையைக் கொண்டிருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று உங்கள் மனதில் காதல் எண்ணங்கள் அதிகமாக தோன்றும். நினைவுகளை பின்னோக்கி அசைபோட்டு, நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கழித்த சில பொன்னான நேரத்தை எண்ணி நெகிழ்ந்து போவீர்கள். தொழில்ரீதியாக பார்த்தால், முக்கியமான லட்சியங்களை அடைவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக சொன்னால், இன்றைய நாள் உங்களுக்கு பொன்னான நாள்.
கும்பம்: புகழும் அதிர்ஷ்டமும் இன்று உங்களைத் தேடி வரும். அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகள் தவிர, ஊக்கமும் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தி அடைவார்கள். இருப்பினும் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
மீனம்: இன்றைய தினம், உங்களுக்கு தேவையற்ற கவலை இருக்காது. அதிக சகிப்புத்தன்மையும், தாராள மனத்துடன் இருப்பீர்கள் என்பதால் பிறரை மன்னிப்பீர்கள். இது மிகவும் நல்லது, ஆனால் பிறர் தேவைக்கு அதிகமாக உங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.