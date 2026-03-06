இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
மார்ச் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.
Published : March 6, 2026 at 7:01 AM IST
மேஷம்: காரணம் ஏதுமின்றி, இன்று தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களுக்காக பங்களிப்பை கொடுத்தாலும் அதைவிட நீங்கள் அவர்களுக்கு அதிகம் செய்யவேண்டி இருக்கும். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தேவையும் உள்ளது.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் இன்று அதிகம் இருக்கும். பணியில் கடுமையாக உழைத்தாலும், அதிலும் புதுமைகளை புகுத்துவதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம், பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.
மிதுனம்: இன்று வீட்டில் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் மற்றும் குதூகலம் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட்டு, வீட்டை அலங்கரிப்பதற்கான வேலையில் ஈடுபடுவீர்கள். வீட்டில் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த விஷயங்களுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
கடகம்: கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பதற்காகவும், நெருக்கமானவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அவ்வாறு செய்வது நல்லது.
சிம்மம்: இன்று சிறிது சோர்வாக உணர்வீர்கள். முடிந்தவரை திறமையாக பணியாற்றவும். கடின உழைப்புக்கு எப்போதும் பலன் உண்டு. இன்று, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திப்பீர்கள். பொதுவாக இந்த நாள் ஒரு திருப்தியான நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: உங்களை சுற்றியிருப்பவர்களிடம், அனுசரித்து பழகும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பீர்கள். காதலில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் அது உங்களுக்கு சாதகமாகவே நடைபெறும். குடும்பத்தினருடன் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய தினத்தில், எதிர்பாராத வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருக்கவும். வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது. வர்த்தகத்தில் நிறையப் போட்டிகள் இருந்தாலும் அதை கையாளும் உத்திகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
தனுசு: இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். குழந்தைகள் விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். அவர்களுடன், அர்த்தமுள்ள வகையில் கருத்து பரிமாற்றம் மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், தங்கள் கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.
மகரம்: உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை இன்று கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு, பல மடங்கு உங்களை வந்துசேரும்.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலையில் உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர், உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்.
மீனம்: நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் இன்று செய்யலாம். உங்களது குழுவிற்கு, உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம், செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். உங்களை அனைவரும் போற்றுவார்கள். பெண்களுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன்மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.