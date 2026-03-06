ETV Bharat / spiritual

இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

மார்ச் 6ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 7:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: காரணம் ஏதுமின்றி, இன்று தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களுக்காக பங்களிப்பை கொடுத்தாலும் அதைவிட நீங்கள் அவர்களுக்கு அதிகம் செய்யவேண்டி இருக்கும். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் தேவையும் உள்ளது.

ரிஷபம்: உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் இன்று அதிகம் இருக்கும். பணியில் கடுமையாக உழைத்தாலும், அதிலும் புதுமைகளை புகுத்துவதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம், பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.

மிதுனம்: இன்று வீட்டில் மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம் மற்றும் குதூகலம் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட்டு, வீட்டை அலங்கரிப்பதற்கான வேலையில் ஈடுபடுவீர்கள். வீட்டில் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த விஷயங்களுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.

கடகம்: கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பதற்காகவும், நெருக்கமானவர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் அவ்வாறு செய்வது நல்லது.

சிம்மம்: இன்று சிறிது சோர்வாக உணர்வீர்கள். முடிந்தவரை திறமையாக பணியாற்றவும். கடின உழைப்புக்கு எப்போதும் பலன் உண்டு. இன்று, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திப்பீர்கள். பொதுவாக இந்த நாள் ஒரு திருப்தியான நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: உங்களை சுற்றியிருப்பவர்களிடம், அனுசரித்து பழகும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பீர்கள். காதலில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் அது உங்களுக்கு சாதகமாகவே நடைபெறும். குடும்பத்தினருடன் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

துலாம்: இன்றைய தினத்தில், எதிர்பாராத வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருக்கவும். வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது. வர்த்தகத்தில் நிறையப் போட்டிகள் இருந்தாலும் அதை கையாளும் உத்திகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

தனுசு: இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். குழந்தைகள் விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். அவர்களுடன், அர்த்தமுள்ள வகையில் கருத்து பரிமாற்றம் மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், தங்கள் கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.

மகரம்: உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை இன்று கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு, பல மடங்கு உங்களை வந்துசேரும்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலையில் உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர், உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்.

மீனம்: நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் இன்று செய்யலாம். உங்களது குழுவிற்கு, உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம், செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். உங்களை அனைவரும் போற்றுவார்கள். பெண்களுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன்மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.

TAGGED:

RASIPALAN MARCH 6 26
ராசிபலன்
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
RASIPALAN MARCH 6 26

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.